Presidente de Sala del TS cree que no hay voluntad entre políticos y jueces para que el CGPJ tenga carácter "electivo"

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha expresado este jueves que "no hay mucha voluntad entre los políticos y la carrera judicial" para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenga "carácter electivo" en lo que se refiere a sus 12 miembros y ha reseñado que este organismo "no es una institución necesaria, pero es bueno que exista" en España.

Así lo ha manifestado en la conferencia 'Teoría y práctica del órgano constitucional del gobierno judicial (1980-2018)', que se enmarca en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, donde ha señalado que, en contra de la opinión generalizada, considera que el "principal problema" del CGPJ "no es político, sino administrativo", porque este organismo es "una pequeña administración".

"Tengo la impresión, sobre todo a partir de 2012, de que no hay mucha voluntad entre los políticos y la carrera judicial para que el CGPJ tenga carácter electivo en lo que se refiere a sus 12 miembros", ha apuntado Díez-Picazo, quien, acto seguido, ha añadido que esto "tampoco es grave", pues la institución "puede funcionar razonablemente bien" con personas que no sean directamente elegidas por jueces y magistrados.

En este sentido, Díez-Picazo ha argumentado que "el principal problema del CGPJ no es político, sino administrativo", porque el organismo "es y debe ser ante todo" una administración cuya función básica sea "gestionar las vicisitudes principales de la carrera de los jueces". Y, para esto, el jurista ha llamado a desarrollar "una administración profesionalizada" e "independiente de los administrados", que son los jueces y magistrados.

EL CGPJ "NO ES UNA INSTITUCIÓN NECESARIA"

Por su parte, Díez-Picazo ha señalado que "el CGPJ no es una institución necesaria, pero es bueno que exista". Según ha expresado, si se observa el funcionamiento de otros países de la Unión Europea, se puede apreciar que son Estados "plenamente democráticos" en los cuales no existe el CGPJ y, pese a ello, no se puede decir que la independencia de los tribunales de estas naciones sea menor.

Junto a esta idea, el jurista ha anotado que la institución del CGPJ, en España, "está muy ligada" al modelo meritocrático, a diferencia de en otros países, porque "tiene grandísimas ventajas" que garantizan una capacidad e independencia con el Gobierno.

Además, ha remarcado que, pese a los problemas que se puedan dar en el ejercicio de la labor judicial, "volver al Gobierno (de los jueces) ministerial sería peor", cuando se puede estar con una "institución independiente" que represente a los propios miembros de la carrera jurídica.