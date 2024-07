Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El fútbol no es solo fútbol"; "Sasha se salvó de Rusia, otros niños no"; "Un ataque israelí en una zona humanitaria mata en Gaza a 90 personas"; "Las cesiones de Feijóo a Vox: un reguero de medidas aún en vigor"; "Entrevista a Carlos Cuerpo, ministro de Economía: 'Este año creceremos un 2,4% y en 2025 un 2,2%'"; "La sanidad privada pone a prueba la resistencia de su modelo de negocio".

EL MUNDO: "El PP usará el 'error' de Vox para acaparar el 'voto útil' y atraer al PNV"; "La España de los diferentes no tiene miedo a Inglaterra"; "Entrevista a María Guardiola, presidenta de Extremadura: 'Las rupturas no hay que celebrarlas, aquí no hay vencedores'"; "Diez años de Sánchez, el líder que dio la vuelta al PSOE con tacticismo, osadía, alianzas y polarización"; "Un ataque de Israel a la caza del jefe militar de Hamas causa 90 muertos".

ABC: "Con España".

LA VANGUARDIA: "En manos de Lamine y Nico"; "Las infraestructuras, al borde del colapso"; "Biden se resiste a tirar la toalla y busca refugio en los votantes".

LA RAZÓN: "Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León: 'Abascal ha tomado una decisión injustificable pensando en su interés electoral'"; "Aguantaremos para gobernar, pero no se puede descartar nada"; "Diez años de Sánchez: del tutelaje al hiperliderazgo"; "Cuenta atrás para que Biden acepte echarse a un lado"; "La España de Lamine y Nico busca la cuarta Eurocopa ante Inglaterra en Berlín"; "Alcaraz vuelve a retar a Djokovic en la final de Wimbledon, donde ya ganó el año pasado".