El PSC dice que se tendrá que ver "cuál es el alcance" del traspaso de competencias en inmigración acordado con Junts

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament de Cataluña, Alicia Romero, ha señalado que se tendrá que ver "cuál es el alcance" del traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat acordado entre el PSOE y la formación independentista, Junts, y que habrá que ver cómo se realiza.

"En los temas de inmigración a veces hemos escuchado a Junts per Cataluña hacer declaraciones que no van en la línea que nosotros querríamos, que es que los inmigrantes tienen derechos y también tienen obligaciones", ha señalado en una rueda de prensa este jueves tras una jornada de trabajo del partido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Aún así, ha celebrado que "se haya impuesto el sentido común" tras las votaciones de los decretos del Gobierno este miércoles, dos de los cuales salieron adelante. "Creo que, finalmente, los partidos han asentado la cabeza en esta votación y han permitido que los catalanes y los españoles en su conjunto se beneficien y se puedan salvar con estas medidas", ha sostenido

Romero ha agradecido los votos de todas las formaciones que votaron a favor de las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez y el "trabajo hecho entre todos" en las negociaciones. Aunque, al ser preguntada por el decreto que no se aprobó por no lograr el apoyo de Podemos, ha apuntado que respetan a todas las formaciones políticas, pero que "no hay que mezclar cosas".

"Si un decreto es bueno para la ciudadanía, como era este decreto que trataba de dar períodos de lactancia, de los subsidios de empleo, pues hay que priorizar eso y no a veces la rivalidad", ha concluido.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Respecto a los Presupuestos de la Generalitat para 2024 tras la reunión que mantuvieron este miércoles con el Govern, Romero ha reiterado que no empezarán a negociar las cuentas "sin garantías de que hay un alto nivel de cumplimiento" de las de 2023.

"Si todo va como tiene que ir y el Govern cumple, nos pondremos a negociar. Mientras eso no pase, las reuniones serán para hablar estrictamente de los Presupuestos del 2023", ha afirmado.