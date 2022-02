PSE-EE afirma que, si la reforma del Estatuto pasa por "imponer el derecho a decidir", no va a participar "nunca"

BILBAO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, si la reforma del Estatuto de Gernika pasa por "imponer el derecho a decidir y emprender un camino hacia el soberanismo con un proceso a la vasca", los socialistas vascos "no van a participar nunca".

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la sede de Euskaltzaindia, ha aludido a las palabras del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que este miércoles aseguraba que habrá oportunidad de pactar un nuevo estatus con el Estado a finales de 2023 o principios 2024, un debate en el que no ve "cómodo" al PSE-EE

El líder de los socialistas vascos ha afirmado que "lo de la comodidad" suele ser un "recurso" que Andoni Ortuzar "suele sacar a menudo". "Yo siempre le contesto lo mismo, no es que nos tengamos que sentir cómodos o no sentirnos cómodos, es que el PSE-EE no está en política para sentirse cómodo", ha añadido,

Andueza ha asegurado que los miembros del PSE-EE están en política para "comprometerse con la ciudadanía" y trabajar para "hacer frente a los retos que hay en estos momentos".

Según ha manifestado, el PSE-EE tiene su "hoja de ruta tremendamente clara" y más "en una cuestión como esa". En este sentido, ha señalado que, si "la reforma del Estatuto pasa por imponer el derecho a decidir y emprender un camino hacia el soberanismo con un proceso a la vasca, los socialistas vascos "ahí no van a participar nunca".

En cambio, ha precisado que, si una reforma del Estatuto supone "poner el acento en todo lo construido en los últimos 40 años", en incorporar los derechos sociales y en "preparar el terreno para incorporar nuevos derechos sociales" -"que es donde existe un consenso, no con el PSE-EE sino con prácticamente la totalidad de fuerzas políticas"- será "factible a la vista de los plazos que ya algunos parece que están manejando".

"Pero desde luego eso no está en manos del PSE-EE, está en aquellos que, en innumerables ocasiones, cuando se estaba abordando este debate han puesto siempre el acento en las cuestiones identitarias y no en las cuestiones que verdaderamente importan a la ciudadanía", ha concluido.

ORTUZAR

Por otra parte, ante las palabras del líder jeltzale en las que cree que Eneko Andueza trata de "marcar un perfil" y debía que tiene que "ajustar un poco el diapasón, porque le está yendo la nota un poco alta", el líder de los socialistas vascos ha afirmado que respeta sus declaraciones pero "no las comparte en absoluto" porque no es una cuestión de "marcar perfil", sino que es una cuestión de "decir en cada momento lo que uno siente y lo que uno piensa".

"Es que quizás los que deben de cambiar el chip son los que piensan que el ritmo del país única y exclusivamente lo marcan ellos y el ritmo del país no lo marca exclusivamente el PNV, lo marcamos todas las fuerzas políticas, cada cual en la cuota o en la manera que le corresponde", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que lo que "nunca" va a dejar de hacer es "decirle a la ciudadanía vasca" lo que piensa al respecto de todos los temas que estén en la actualidad política.

"Y no es cuestión de elevar más el pistón o de elevar menos el pistón, se tata de ser honesto conmigo mismo, con mi partido, con mis compañeros pero, sobre todo, con la ciudadanía vasca", ha añadido. Por lo tanto, ha asegurado que, "por mucho que le moleste al PNV", no va a dejar de decir "nunca" lo que piensa.