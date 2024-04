El PSOE acusa al PP de "encubrir prácticas fraudulentas" de los contratos de la Diputación de Almería en pandemia

Los 'populares' denuncian que la comisión del Congreso, en vez de citar a Koldo, llame con "urgencia" a implicados en un caso local



El portavoz del PSOE en la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia, Juan Antonio González Gracia, ha acusado este miércoles al PP de "encubrir prácticas fraudulentas" en la Diputación de Almería a cuenta de la compra de material sanitario, mientras que los 'populares' se han quejado de que, en vez de investigar el 'caso Koldo' citando al propio Koldo García, la mayoría de PSOE y Sumar hayan optado por llamar de "urgencia" a dos supuestos implicados en el conocido como 'caso mascarillas' de la citada institución andaluza.

Todo ha sido en marco de la comparecencia del que fuera vicepresidente tercero de la diputación almeriense Óscar Liria, quien ha protagonizado un tenso rifirrafe con el portavoz socialista porque ha interpretado que le había acusado de haber cobrado comisiones ilegales, que es por lo que le investiga la Justicia.

"No voy a entrar en su circo", le ha soltado el compareciente. "No es ningún circo que en un contrato de dos millones de euros, políticos del Partido Popular de Almería se hayan llevado un millón de euros", ha replicado González Gracia, quien le ha dicho al compareciente que "se le han jugado". "Creo que no es el único responsable en este caso, porque usted sabe mejor que yo que hay más responsables que con el tiempo aparecerán, aunque usted ahora diga que no quiere hablar".

Para el PSOE, ha dicho, esto es "un auténtico escándalo" aunque el PP no quiere investigarlo ni en el Congreso ni en el Senado porque "está encubriendo las prácticas fraudulentas que se están llevando a cabo en la Diputación de Almería".

DE ILLA AL ALMERÍA SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA

De su lado, el diputado del PP Carlos Rojas se ha quejado de que la comisión haya "saltado" de interrogar la semana pasada al exministro de Sanidad Salvador a citar de "urgencia" a Liria para hablar de un asunto que, desde su punto de vista, va más allá del objeto de la comisión.

Tras señalar que este proceder "sin orden ni concierto" es "improcedente e impropio", el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, le ha llamado a la cuestión, le ha pedido que procediera a interrogar al compareciente y le ha recordado que la investigación no se centra en el 'caso Koldo' sino en el papel general de las administraciones en la contratación de emergencia que se hizo durante la pandemia.

Esto ha soliviantado a los diputados del PP presentes en la sala, hasta el punto de que el presidente de la comisión ha llamado al orden una vez al portavoz de los 'populares', Elías Bendondo, y dos a su compañera Ana Belén Vázquez por querer hablar sin que les correspondiera.

LIRIA PRESENTÓ A LA EMPRESA PERO NO COBRÓ COMISIONES

De su lado, el compareciente ha admitido él "presentó" a la diputación a Azor Corporate, la empresa que después se eligió como adjudicataria de un contrato de emergencia para la compra de material sanitario valorado en 2,36 millones de euros, pero que después ya no intervino para nada en la tramitación de una operación que está siendo investigada por la Justicia por el presunto cobro de comisión ilegales.

Liria fue detenido en junio de 2021 por su presunta participación en esa trama de cobro de comisiones en la que también estarían implicados, entre otros, su hermano, Francisco Liria; su tío, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, del PP.

Óscar Liria también pertenecía al PP hasta el momento de su detención, cuando fue expulsado del partido. Este martes ha dejado claro en varias ocasiones que no tiene ya vinculación con ninguna formación ni quiere volver a la política "nunca jamás en la vida".

El compareciente se ha mostrado dispuesto desde el inicio a colaborar con la comisión aunque ha dicho desconocer lo que estaba haciendo en el Congreso, donde ha acudido acompañado de su abogado, puesto que su caso aún está en fase de instrucción.

NO DECLARA EN JUZGADO DESDE 2021

Liria ha avisado de que no respondería a preguntas que pudieran colisionar con el secreto del sumario decretado por la jueza instructora y también ha aprovechado para señalar que está "deseando" volver a prestar declaración judicial porque no lo hace desde junio de 2021, pocos días después de su detención.

El investigado ha explicado que él era responsable de las áreas de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación y que ninguna de ellas intervino en el expediente del contrato. "No tuve absolutamente nada que ver", ha enfatizado, destacado que desde su punto de vista el procedimiento de contratación, realizado por "funcionarios modélicos", cumplió "con creces con la legalidad vigente".

"Fue un expediente perfecto, impoluto, por encima de las medidas legales que se exigía en ese momento", ha dicho, remarcando que se solicitaron ofertas a dos empresas y que si la otra hubiera sido un céntimo más barata se lo habría llevado. También ha calificado de "impoluto" el precio que pagó --más barato del abonado por otras entidades, ha dicho-- y ha subrayado que el material llegó perfectamente, cumplía con la normativa y no hubo "ningún problema".

En este contexto, ha asegurado que no cobró comisión alguna. "Ni en este contrato ni en los 12 años que tuve el honor de ser diputado no es que no haya cobrado una comisión es que no he pedido ni un favor, se lo garantizo", ha apostillado, negando también que otros miembros del Gobierno de la Diputación o del PP de Almería obtuvieran beneficios por esa operación.

Además, ha indicado que, en contra de lo publicado, "no es cierto bajo ningún concepto" que en su casa se encontraran 150.000 euros en metálico tras su detención y que eso ya ha quedado "justificado documentalmente" en el procedimiento abierto contra él. Eso sí, no ha dado detalles para no desvelar nada del sumario. Según la Guardia Civil, Liria se habría embolsado entre 200.000 y 400.000 euros en mordidas.

SOLO KILIAN LÓPEZ TENÍA VINCULOS CON LA EMPRESA CHINA

Respecto a las supuestas comisiones que se habría embolsado Kilian López, administrador de Azor Corporate, y sobrino de Hortensia López, una excuñada del alcalde de Fines --tío a su vez de los Liria--, el compareciente ha explicado que entiende que es la "comisión de intermediación" que le correspondía por contactar con la empresa china que facilitó el material.

"Sólo él tenía vínculos con esa empresa", ha recalcado, al ser preguntado sobre el hecho de que Kilian López sustituyera a su hermano Francisco Liria como administrador de Corpfam Global Investment, otra empresa que el comisionista habría utilizado para blanquear sus fondos.

Óscar Liria también ha hecho hincapié en que no tiene "ningún grado de parentesco" con López al que sólo conocía de cuando iba a Fines a visitar a su familia. Luego ha reconocido que dos años antes de la pandemia su hermano le vendió a López su parte de la gestoría que compartía con Hortensia López.