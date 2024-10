PSOE y aliados rechazan la ley del PP para vetar en listas electorales a condenados por terrorismo que no pidan perdón

"Dejen de enseñar las fotos y los féretros de nuestros muertos, dejen su memoria en paz", ruegan desde el PSOE

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y sus habituales aliados parlamentarios han avanzado este martes su rechazo a tramitar en el Congreso una proposición del PP para reformar la Ley Electoral con el fin de impedir que se presenten a las elecciones condenados por terrorismo que no condenen la violencia, se arrepientan de sus actos y pidan perdón.

El debate ha servido al diputado 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro para recriminar al PSOE y Sumar que hayan hecho valer su mayoría absoluta en la Mesa del Congreso para dar por aprobada la reforma que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos de ETA.

De hecho, esa norma ha sobrevolado durante todo el debate, pues varios aliados el Gobierno de coalición han acusado al PP de querer seguir hablando de ETA tras haber cometido el "error" de apoyar en el Congreso esa polémica reforma.

"Como humanos nos podremos haber equivocado en alguna ocasión y, si lo hacemos, rectificamos", ha comentado Bermúdez de Castro, después de incluir la reforma que convalida penas en lo que el PP ha bautizado como "pacto encapuchado" del PSOE con Bildu.

"Es verdad, ETA ya no mata", ha concedido el 'popular' para añadir a renglón seguido que "queda el relato" que no van a permitir "que lo que ocurrió se olvide o se distorsione". "¿De verdad van a permitir que se fabrique un relato y una historia a conveniencia de unos matones?", ha preguntado a los socialistas.

Desde el PSOE, su diputada por Guipúzcoa Rafaela Romero ha usado su turno para afear al PP la utilización de las víctimas del terrorismo y que exhibieran en el Pleno de la semana pasada la imagen de una veintena de cargos del PSOE asesinados por ETA. "Dejen de enseñar las fotos y los féretros de nuestros muertos, dejen su memoria en paz", ha rogado.

Asimismo, ha pedido al PP que retire su iniciativa y se sume a "la unidad por una memoria limpia", ha reivindicado la labor del PSOE en la victoria de la democracia contra ETA y ha echado en cara al PP que esté siempre "a la caza de socialista, en guerra contra el Gobierno y a la espera de una convocatoria electoral".

PROPUESTA RETRÓGRADA Y DICTATORIAL

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha acusado al PP de presentar una propuesta "retrógrada" porque ilegalizar a su formación es "la única manera que tienen para poder llegar a gobernar" y, tras señalar que la iniciativa es "propia de una dictadura" ha destacado que, Bildu cada vez tiene más apoyo en Euskadi y es más decisiva en el Congreso.

"Cada paso que EH Bildu ha dado, cada aportación que hemos hecho en términos de memoria y de convivencia, lo hemos hecho pensando en la sociedad vasca y en todas las víctimas que la violencia ha generado en nuestro país. Con memoria y respeto por lo ocurrido y también con el compromiso de avanzar y tejer la normalización y la convivencia. Ustedes, señorías del PP, no han aportado nada", ha resumido Aizpurua.

También ha dejado caer que los únicos partidos que, a su juicio, incurren en las causas de ilegalización que contempla la ley son el PP y Vox y ha recomendado a los 'populares' que no planteen este tipo de iniciativas "a la ligera" no vaya a ser que resto de partidos les dé por pedir que no puedan concurrir a elecciones los partidos que hayan sido declarados "organización criminal", haya sido "condenados por corrupción" o presenten a "imputados y condenados por robar". "No tienen a la suerte porque a esto podemos jugar todos", ha dicho.

El diputado de Junts, Josep Pagès, considera la propuesta del PP "más propia de una Venezuela chavista que de una democracia europea" y la atribuye a que los de Alberto Núñez Feijóo se sienten "culpables por haber votado a favor de la "convalidación de las penas y tienen que recuperar terreno represivo".

Desde ERC, Francesc Marc Álvaro ha lamentado que el PP siga "funcionando como si ETA todavía existiera" porque, a su juicio, padece el "síndrome del miembro fantasma" con la banda terrorista, y tiene la "aberrante" intención de "exigir una especie de auto de fe" a determinadas personas para "no ser excluidas del juego democrático".

SÉMPER, EL "ENEMIGO EN CASA"

"¿Cuánto circo tenemos que aguantar por su terrible error? Entiendo que es mucho más fácil hacer toda esta comedia que cortar cabezas en el partido", ha deslizado, antes de citar unas palabras que el ahora portavoz nacional del partido, Borja Sémper, pronunció en 2013 asumiendo que gustase o no el "futuro de la sociedad vasca" se tendría que "construir también con Bildu".

"Cuidado, que tienen el enemigo en casa", ha ironizado el diputado de ERC, provocando que Sémper pidiera la palabra por alusiones para apuntar que, "hasta que moralmente no haya una enmienda a la totalidad de la historia de Bildu", la coalición abertzale no podrá "homologarse al resto de partidos políticos". "Se podrán sentar aquí y podrán ser legales, pero no son moralmente aceptables", ha apostillado.

Precisamente el diputado de Sumar Lander Martínez ha dado la razón a Sémper en que si bien "moralmente" se puede no comulgar con las ideas de otros eso no da derecho a restringir su derecho a la participación política con una "limitación preventiva" que, desde su punto de vista, supone "un filtro ideológico" y "arbitrario".

APOYO DE VOX Y UPN

El PNV, a través de su diputado Mikel Legarda también ha avanzado su rechazo a una reforma que, ha destacado, recorta el derecho fundamental participación política, si bien ha dejado claro el "rechazo moral" que les suscita que un excarcelado no muestre rechazo al terrorismo y aspire a ser representante de la ciudadanía.

La reforma que plantea al PP sí contará con el apoyo de Vox, cuyo diputado José María Sánchez García, no obstante, se ha quejado de que la propuesta de los 'populares' llega "tarde y mal" y es "insuficiente" puesto que, a su juicio, habría que ampliar las causas de inelegibilidad a otros supuestos como la no declaración ante un tribunal de los acusados por delitos de rebelión. Además, ha preguntado a Sémper por qué no piden la ilegalización de Bildu si creen que no es homologable al resto de partidos.

También apoyará la iniciativa el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, para quien la Mesa del Congreso ha certificado este martes "el pago al chantaje más obsceno e inmoral a los herederos políticos de ETA" ya que, a su juicio, lo que está haciendo el PSOE es pactar "presos por Presupuestos". "No cabe mayor infamia", ha clamado, acusando a los socialistas de "traicionar la memoria de las víctimas".