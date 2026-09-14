El PSOE carga contra el Supremo por la 'ley de nietos' y le exige que resuelva rápido: "El voto es sagrado"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que en su partido están "muy preocupados" por la suspensión del voto de los nacionalizados a través de la llamada 'ley de nietos' y le ha exigido al Tribunal Supremo que resuelva "rápido" esta cuestión porque "el voto es sagrado".

En una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión semanal de la Ejecutiva, Mínguez ha mostrado su "preocupación" por una decisión que impide ejercer el derecho de sufragio a ciudadanos españoles, según ha alertado. "El voto es sagrado y cuelga de la nacionalidad", ha indicado.

En la misma línea ha cargado contra uno de los argumentos esgrimidos por el Alto Tribunal que señaló en su escrito que "hay un peligro real de que pueda afectar al resultado deseado de los españoles". En ese sentido ha hecho hincapié en que los nacionalizados mediante esta norma son españoles con derecho a votar, toda vez que la norma no ha sido anulada.

Con esta medida, al señalar que unos españoles pueden votar y otros no, se establecen, dice ciudadanos "de primera y de segunda". "Queremos que esta cuestión se resuleva rápido y no podemos entender cómo se ha llegado hasta aquí y se tendrá que explicar muy bien", ha retado.

"INDEPENDENCIA NO SIGNIFICA IMPUNIDAD"

Mínguez sostiene que se debe respetar a la Justicia aunque ha justificado las críticas: "Independencia no significa impunidad", ha lanzado, reclamando que los jueces también deben "aparentar ser independientes".

De ese modo ha mostrado su enfado con el magistrado del Supremo que redactó la orden de suspensión del voto, Antonio Narváez, porque hace tres años, en 2023, dijo que prefería que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo fuera presidente del Gobierno.

En la misma línea, Mínguez ha continuado sus críticas la Justicia, cuestionando que unas causas judiciales "vuelan", las que afectan al Gobierno, y otras "llevan 12 o 14 años y envejecen". A su juicio se produce un trato diferente en las causas que afectan a la mujer del presidente, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez o el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz que está generando desconfianza de los ciudadanos en la Justicia.