El PSOE da por hecho que no habrá renovación del CGPJ antes de las andaluzas

Lastra acusa a Feijóo de alardear de poder conseguir acuerdos y al final votar "contra los ciudadanos"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE da por hecho que no se producirá un acuerdo con el PP para llevar a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de las elecciones autonómicas en Andalucía que se van a celebrar el próximo 19 de junio, según han indicado fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE.

De este modo dicha renovación, que lleva más de 3 años de retraso, se iría más allá del 12 de junio, la fecha planteada por el presidente del Gobierno al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo en la reunión que ambos mantuvieron en abril en La Moncloa.

El Gobierno había puesto en rojo ese día porque es cuando se cumple el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Para ejecutar esta renovación, el Ejecutivo debe nombrar dos sustitutos y el CGPJ otros dos.

En este sentido, las mismas fuentes han trasladado que Feijóo no quiere llegar a acuerdos con el Gobierno pero además piensan que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "no le va a dejar" en referencia a que ejerce presión en el PP para que no haya acercamiento al Ejecutivo.

COMO CASADO, PERO MÁS LENTO

Este miércoles la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, también se ha pronunciado sobre el presidente del PP, y le ha recriminado que "alardee" de ser capaz de llegar a acuerdos aunque a la hora de la decisión final nunca lo hace, y siempre vota en contra de los intereses de los españoles, según ha afirmado.

Así, ha criticado las últimas declaraciones del presidente 'popular' porque, a su juicio, ha dejado claro que "toda esa renovación que prometió, la responsabilidad política y el sentido de Estado" son "palabras vacías", ha señalado la 'número dos' del PSOE, que le ha acusado de tener las mismas formas de su antecesor, Pablo Casado, "pero un poquito más lento", según lo ha definido.

Este mismo miércoles, Feijóo afirmó que siguen "sin ningún tipo de explicación" sobre el presunto espionaje y si la información que se robó del móvil de Pedro Sánchez "compromete la seguridad" del Estado, pero sí que asisten a una "crisis de las instituciones", en la que se ha demostrado que "quien manda es el independentismo catalán", que le "chantajea". A su entender, Pedro Sánchez se ha convertido en "una caricatura de presidente" y solo tiene imagen de "candidato del PSOE".

Finalmente Lastra ha indicado que a Feijóo le hicieron presidente del partido "porque se comprometió a tapar la corrupción" y es "lo único" que ha cumplido hasta el momento y "el único cambio visible" en el PP.