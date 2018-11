El PSOE defiende al portavoz que acusó a Ciudadanos de ir a Alsasua a "agitar" el odio

Actualizado 05/11/2018 19:28:25 CET

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha salido este lunes en defensa del portavoz del partido en el Senado, el burgalés Ander Gil, a quien le han llovido las críticas por acusar a Ciudadanos, PP y Vox de ir este domingo a Alsasua a "agitar el odio" con su acto en apoyo de la Guardia Civil, cuando se cumplen dos años de la agresión en un bar de la localidad a dos agentes de la Benemética y a sus parejas.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Ábalos lamentó que el acto de Ciudadanos diera una "oportunidad" a los grupos extremistas para manifestarse y salir en el "informativo". Y aunque ha manifestado que respeta la libertad de los partidos para organizar actos allá donde quieran, ha considerado que a la Guardia Civil se le puede apoyar y homenajear organizando otro tipo de actos.

"El pueblo de Alsasua no es ese incidente (...) y no merece que su nombre se estigmatice", ha opinado Ábalos, recordando que en su momento él mismo criticó con dureza la agresión contra los dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas a manos de un grupo de jóvenes de la localidad, condenados ya por la justicia y que permanecen en prisión.

El ministro ha cuestionado que el acto de Alsasua haya hecho algo en favor de la convivencia en esa localidad navarra y lo ha enmarcado en la incapacidad de la derecha para presentar un proyecto alternativo, más allá de "llevar la tensión a la calle".

Lejos de rectificar a Ander Gil, Ábalos ha alertado de que declaraciones de representantes del PP y de Ciudadanos contra los socialistas hacen que lo dicho por Gil parezca algo mucho más "tibio".

"Y fueron a agitar el odio a #Alsasua los que nunca tuvieron q mirar por la mañana bajo su coche, los q nunca despidieron a un compañero en un funeral. Nada se construye desde el odio. No teneis proyecto de convivencia para unir a los españoles. Solo vivis de los conflictos", escribió Gil en un polémico tuit.

Pero para Ábalos las palabras del portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, llamando "traidor" a Gil o las del 'popular' Antonio Pablo González Terol acusando al Gobierno de Sánchez de "aliarse con los asesinos" son mucho peores. "Con esa actitud no habría habido Constitución en este país", les ha espetado a las formaciones que se autodenominan constitucionalistas.

El dirigente socialista se ha quejado de que estas acusaciones no hayan generado la menor alarma y ha afirmado que él no le reprocha "nada a Gil" porque en su tuit "no se refería a ninguna víctima de ETA ni a ningún familiar".

"Apostamos por un verdadero relato del sufrimiento en el País Vasco pero sí criticamos a quienes se apropian del dolor ajeno para sacar rédito político a costa del dolor que no es propio", ha zanjado.