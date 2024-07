El PSOE dice que hay un "montaje para beneficiar al PP" tras la citación de Sánchez y habla de "caso Peinado"

Replica a Feijóo y le echa en cara que no acudió a declarar en Salamanca cuando la juez le llamó como demandado



MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, afirma que la causa que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, es un "montaje" que tiene el objetivo de beneficiar al Partido Popular y se ha referido al mismo como 'caso Peinado' después de que el juez que la instruye, Juan Carlos Peinado, haya citado a Pedro Sánchez a declarar como testigo.

Al ser interrogado sobre si Sánchez aceptará declarar, López señala que se acaba de conocer la decisión del juez y por tanto "estarán valorando cómo lo hacen". No obstante, ha recordado que el jefe del Ejecutivo se mostró dispuesto a comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo impulsada por el PP en el Senado, e incluso pidió que le fijaran "hora y lugar".

Además, ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que este mismo lunes ha pedido la dimisión de Sánchez y le echado en cara que no acudió a declarar ante una juez en Salamanca cuando le llamó como demandado en una causa civil por el retraso del congreso provincial del PP.

López ha defendido además que la mujer de Sánchez se acogiese a su derecho a no declarar en el juzgado el pasado viernes --"ante la nada, nada hay que decir", defiende--, para insistir en que "no hay caso" sino que se trata de un "montaje" contra Sánchez para beneficiar a a los de Feijóo.

GRABAR ¿PARA LUEGO PONERLO EN TWITTER?

Además ha acusado al juez de investigar a Gómez desde que Sánchez es presidente "a ver si encuentra algo" y le ha recordado que las investigaciones prospectivas están prohibidas por la legislación española.

En la misa línea que vienen defendiendo el PSOE y el Gobierno, López insiste en que "no hay caso" porque así lo señalan dos informes de la Guardia Civil que no aprecian delito en la actividad de Begoña Gómez. Además, sostiene, el fiscal no la acusa de nada y los testigos tampoco la implican. "No hay nada porque no hay caso", ha reiterado.

Considera por tanto que hay que preguntarle al juez Peinado de qué se la acusa y ha remarcado que en España está absolutamente prohibido y vetado por la doctrina y la jurisprudencia hacer investigaciones prospectivas, "a ver qué encuentro", ha expresado.

Reprocha además la decisión del juez de pedir que se grave la declaración de Sánchez, que se llevaría a cabo en La Moncloa y no en el juzgado. "Nosotros no vamos a caer en la trampa de ningún montaje. Grabar eso, ¿qué es para luego ponerlo en Twitter?", ha recriminado.

RESPONDE AL PNV Y CUESTIONA LA INSTRUCCIÓN DEL JUEZ

"Cuando dicen hay cuestiones poco éticas, poco estéticas, en este caso sí, claro, claro que las hay, la cacería política que está sufriendo Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno", ha señalado López, después de que la semana pasada el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le dijese a Sánchez que hay cosas que no se deben hacer, desde el punto de vista ético y estético, aunque no conlleven delito.

López se ha quejado de que se acepte como acusación "un montaje sacado de contexto" por algunos "pseudomedios digitales" y por un "pseudosindicato de extrema derecha" y también que se entregue el escrito de los acusadores "en un pasillo" par que la defensa lo pueda leer.

De este modo se refería a la primera citación de Gómez a declarar el pasado 5 de julio, que finalmente se suspendió dado que la defensa señaló que no se había notificado una de las denuncias contra la mujer de Sánchez. Además, ha cuestionado la decisión del juez de cambiar la condición de testigo a investigado del empresario Juan Carlos Barrabés sin que su abogado estuviera "presente".

"Se cita a declarar al monitor de esquí, porque lo ha dicho el mayor de los falangistas que existe en Zaragoza y ahora se cita al presidente del Gobierno. Claro que hay algo poco ético, poco estético, inmoral e indecente. Que es todo este montaje que estamos viendo. Porque es evidente que esto siempre ha sido una causa montada, un montaje de la ultraderecha y de la derecha contra el presidente del Gobierno", ha lanzado.

REPLICA A FEIJÓO QUE NO DECLARÓ EN SALAMANCA

Patxi López también ha cargado contra Núñez Feijóo después de que este mismo lunes el líder del PP pidiera la dimisión de Sánchez y ha replicado señalando que un juzgado de Salamanca pidió a Feijóo acudir a declarar como demandado y este no se presentó.

"Lo que es una vergüenza es que un juzgado te cite a declarar como demandado y tú no vayas. Y esto lo hizo Feijóo", ha lanzado en referencia a una petición realizada en enero de 2020 por el retraso en la convocatoria del congreso provincial de Salamanca. El PP alegó que Feijóo no era presidente del partido en el momento en que se produjeron los hechos y se comprometió a trasladar la información necesaria.

Defiende además que no se ninguna vergüenza "acudir a defender la inocencia y demostrar la persecución a la que está sometida Begoña Gomez" y ha asegurado que todos los socialistas están apoyando al jefe del Ejecutivo "hoy más que nunca" porque "representa la dignidad de la democracia". "El PP y Vox no se van a salir con la suya, porque la democracia es más fuerte que ellos y que todas sus estrategias", ha zanjado.