El PSOE dice que quien acusa de entregas de dinero en Ferraz debe demostrarlo, pero ellos no tienen que "probar nada"

Asegura que la ley de protección de datos les obliga a borrar "cada 30 días" los registros de visitas a su sede

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE, Esther Peña, defiende que quien realiza acusaciones de visitas a la sede del PSOE en Ferraz y entregas de dinero en efectivo debe demostrarlo y asegura que el PSOE no tiene que "probar" que no se produjeron.

En ese sentido, al ser preguntada sobre si pueden esclarecer si se produjeron esas visitas a la sede del partido, ha señalado que están obligados a borrar los registros de entradas cada 30 días, en virtud de la ley de protección de datos.

Peña ha hecho estas declaraciones después de que el Partido Popular presentase este mismo lunes una querella contra el PSOE por financiación irregular, cohecho y tráfico de influencias, basada en declaraciones a 'The Objective' de un testigo anónimo que hablaba de entregas de grandes sumas de dinero en efectivo en Ferraz.

"Si alguien ha dicho que ha estado aquí, que lo demuestre", ha indicado Peña, remarcando que no es el PSOE quien tiene que "aportar o probar nada" ya que ellos están "en una situación pasiva" y "alucinando" con las acusaciones.

HAY MUCHO FANTASMA

En la misma línea señala que lo único que conocen hasta ahora es "una información en la que un anónimo habla de una supuesta visita a Ferraz sin ningún dato y sin ninguna fuente más. No hay absolutamente más información", ha remarcado. Además dice que quizá el PP "sepa algo más" y si es así le invita a que lo ponga a disposición de la Justicia.

A este respecto, señala también que, al leer las noticias sobre este asunto e incluso "los autos" judiciales, tiene la sensación de que hay "mucho fantasma" que "presumía de relaciones que no tenía" y de "hablar con gente que no hablaba" con la intención de "aparentar lo que no era".

Dice además que no entiende qué está haciendo el PP al presentar esta querella porque a su juicio se trata de una "cuestión que ya está judicializada" en referencia al caso Koldo. En todo caso sostiene que el PSOE con su secretario general Pedro Sánchez a la cabeza actúa "con contundencia", "transparencia" y colaborando con la Justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante la corrupción.

GASTOS ADJUDICADOS A ÁBALOS

Por otro lado, Peña ha sido cuestionada por supuestos gastos desmedidos que Ábalos remitía a Ferraz durante su etapa como secretario de organización y que habrían llamado la atención de la gerencia del PSOE.

"No tenemos nada que decir sobre ese tipo de apreciaciones y adjetivos que se dan a los gastos que realizaba, en este caso, esa persona como miembro de nuestra Ejecutiva Federal dentro de la absoluta normalidad", ha indicado.

En ese sentido ha señalado que las audotorías internas "que se hacen de manera regular" no han dado lugar "a ninguno de los titulares que quieren buscar donde no lo hay, con los gastos de los miembros de la Ejecutiva", ha apuntado.

Peña ha hecho estas declaraciones al ser interrogada sobre la información publicada este fin de semana por el diario 'El País' que señalaba que en la gerencia del partido "flipaban" con los gastos que trasladaba Ábalos.

En ese sentido, fuentes de Ferraz señalan que en esos controles internos no saltó ninguna alarma sobre gastos desmedidos, "no ha pitado" según indican.