El PSOE pide que las decisiones de defensa o fiscalidad en la UE se adopten por mayoría cualificada y no por unanimidad

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso abogando por que la toma de decisiones importantes en la Unión Europea (UE), en temas como defensa, política exterior o fiscalidad, cuenten con el respaldo de una mayoría cualificada y no se necesite unanimidad o consenso como hasta ahora.

La iniciativa, que será debatida en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea, insta al Parlamento a mostrar su respaldo al Gobierno de España "en su acción política e institucional, para avanzar en la adopción de decisiones por mayoría cualificada en la UE, a través de las cláusulas pasarela, extendiéndola a ámbitos como la fiscalidad, la política exterior o, con carácter crítico, a la Política Común de Seguridad y Defensa".

Asimismo, se pide al Ejecutivo que traslade a la Comisión Europea y al Consejo de la UE "la necesidad de seguir avanzado en la puesta en marcha de las medidas emanadas" de la Conferencia sobre el Futuro de la UE y recogidas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2023, sobre los proyectos de revisión de los Tratados.

UN 55% DE ESTADOS Y AL MENOS EL 65% DE LA POBLACIÓN

En dicha resolución se recomendaba, entre otras cuestiones, la ampliación del recurso a la votación por mayoría cualificada en el Consejo (un 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población).

En la exposición de motivos, recogida por Europa Press, el Grupo Socialista argumenta que la Unión Europea necesita un sistema de toma de decisiones más ágil para responder con rapidez ante crisis internacionales como la invasión rusa de Ucrania y adaptarse al contexto de ampliación de miembros.

Señala que el principio de unanimidad en el Consejo ha resultado en ocasiones ineficaz o susceptible de bloqueo, y recuerda que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión han abogado por ampliar el uso de la mayoría cualificada. España, añade la PNL, forma parte del 'Grupo de Amigos de la Mayoría Cualificada' y promueve esta reforma desde su presidencia del Consejo en 2023.