El PSOE pide "rebajar el tono" en torno a la amnistía: "Está donde tiene que estar, en el legislativo"

Defiende que en el partido "prevalece el respeto" a los jueces, tras las críticas de Ribera al juez García Castellón



MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva portavoz nacional del PSOE, Esther Peña, ha pedido este lunes "rebajar el tono, en el fondo y en la forma, con la cuestión de la amnistía", una ley que "está ya donde tiene que estar, que es en el proceso legislativo".

Así se ha pronunciado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada por su opinión sobre movimientos en la judicatura como la declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) promovida en noviembre por los vocales conservadores contra la amnistía o unas palabras del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en las que se preguntaba si la medida de gracia sería la primera de muchas otras después.

La portavoz y diputada socialista ha hecho su llamada a reducir el tono señalando que esta semana los partidos debatirán "en libertad" en la Comisión de Justicia las enmiendas a la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE.

"Por tanto, dejamos en este caso que el Legislativo hable con el mismo respeto que el Partido Socialista hace al Poder Judicial", ha manifestado, reclamando dejar "atrás la ansiedad, los dimes y los diretes".

La ley de amnistía "está ya donde tiene que estar, que es en el proceso legislativo", ha defendido Peña para que no salga de la política, "desde donde el PSOE quiere ejecutar estas cuestiones para que el país siga avanzando en convivencia y pluralidad con Cataluña dentro".

Peña ha subrayado además el respaldo "mayoritario" dentro del PSOE a la amnistía, como se ha demostrado --ha dicho-- en la convención política celebrada durante el fin de semana en Galicia que ha incorporado esta medida a su "acción política".

Sobre las críticas de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al juez García Castellón, la portavoz ha diferenciado entre las opiniones y el respeto a los jueces, que "prevalece" en el PSOE.

"Es evidente que hay veces que hay cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos. Son opiniones, pero prevalece, por supuesto, ante todo y por encima de todo, el respeto", ha asegurado.

Peña ha añadido que es el PP el partido que suspende en faltas de respeto a los jueces y al Poder Judicial porque quería controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo y a día de hoy "sigue vilipendiando al Tribunal Constitucional".

HABRÁ REUNIÓN CON JUNTS FUERA DE ESPAÑA

La portavoz también ha confirmado que este mes habrá una nueva "reunión de contenidos" con Junts fuera de España, aunque no ha especificado la fecha y el lugar, si bien ha señalado que el PSOE va a cumplir su compromiso de realizar un encuentro mensual con el partido independentista catalán de Carles Puigdemont.

"Todos los acuerdos a los que llega este partido han sido transparentes y públicos. Ahora mismo no les puedo confirmar ni el lugar, ni la fecha ni la hora, pero en cuanto lo sepamos lo haremos. Informaremos además en su momento de cuáles serán los contenidos", ha garantizado la nueva portavoz socialista.

En cuanto a las elecciones gallegas, Peña ha asegurado que el PP se ha convertido en una "máquina de odio". "Aquí hay un reto, aquí hay un proyecto, aquí hay un horizonte de país donde vamos a vivir y a caminar todos juntos, y al otro lado lo que hay es un PP que por desgracia se ha convertido una máquina de odio", ha indicado.

Peña ha criticado el discurso de campaña de los 'populares' en Galicia, acusando al partido que presenta a Alfonso Rueda como candidato a repetir en la Xunta de difundir "discursos inflamados" e "inoculación de odio" a la ciudadanía.

"Las mentiras del señor Feijóo no crean empleos para los gallegos. Los discursos inflamados no ayudan a llegar a fin de mes, y la inoculación de odio no atrae inversiones para un territorio que las necesita", ha considerado la portavoz, para quien el PSOE tiene opciones de ganar terreno y desbancar al PP del poder en Galicia.