PSOE y PP tumban en el Congreso el plan de Vox para ilegalizar independentistas y declarar a Gibraltar español

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, PP, Sumar y Junts han impedido este martes que la Comisión de Política Territorial del Congreso aprobara una iniciativa de Vox en las que se planteaba una serie de medidas para "garantizar la unidad nacional", que pasaban por la ilegalización de de partidos independentistas, la recentralización de competencias y la exigencia para que Gibraltar se convirtiera en territorio español.

En concreto, Vox se ha quedado solo apoyando su proposición no de ley --iniciativa no legislativa--, que también contemplaba modificaciones en el Código Penal y medidas "en defensa del español", mientras que PSOE, Sumar y Junts han votado en contra y el PP ha obstado por abstenerse, aunque a la postre ha sido decisivo para que el plan de Vox no haya prosperado.

La diputada del PP Aurora Nacarino ha animado a Vox a hablar "en serio" de la unidad de España, acusando a los de Santiago Abascal de intentar "rentabilizar el enfrentamiento" entre españoles y denunciando que, con esta iniciativa, "solo pretenden" señalar a quienes votan en contra. En este punto, ha puesto en duda la constitucionalidad de algunos puntos como la ilegalización de partidos o recentralización de competencias.

Por su parte, el diputado de Vox Jorge Campos ha reivindicado esta iniciativa por los pactos del Gobierno de Sánchez con las formaciones independentistas, mientras que PSOE y Sumar han cargado contra esta proposición no de ley.

"POLÍTICAS DE CESIÓN"

Como ha hecho en otras iniciativas, Vox planteaba la ilegalización de los partidos que en sus estatutos, programas o declaraciones "tengan por fines declarados quebrar la unidad de España y el orden constitucional que en ella se fundamenta, o perseguir la separación de una parte del territorio nacional".

En este contexto, también acusan al Gobierno de Sánchez de realizar "políticas de cesión al separatismo", por lo que exigían acabar con ellas, a la vez que piden "investigar los crímenes de ETA pendientes de resolver y promover la búsqueda y puesta a disposición judicial a los prófugos de la Justicia pertenecientes a la banda terrorista ETA".

GIBRALTAR, CEUTA Y MELILLA

En el texto de su iniciativa, que finalmente ha sido rechazado, Vox pedía al Gobierno adoptar medidas para "garantizar la soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y el resto de los territorios españoles del norte de África", así como exigir la devolución de Gibraltar "y el final de su intolerable situación colonial".

De la misma manera, los de Abascal apuestan por "promover una auténtica política de Estado en materia de relaciones internacionales que refuerce la posición de España en el exterior, el prestigio internacional y los intereses como Nación".

También querían limitar la capacidad legislativa autonómica y para ello proponen que el Estado requise a las comunidades las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia.

RECUPERAR LA SEDICIÓN

Asimismo, Vox pretendía "fomentar la afirmación histórica y social de España" y promover el endurecimiento de las penas previstas para delitos como la traición y los ultrajes contra los símbolos nacionales y recuperar el delito de sedición, con penas incluso más elevadas que en su redacción anterior.

En otro punto, los de Abascal interpelaban al Gobierno para "tomar las medidas necesarias para la defensa del español" y le exigen "combatir el separatismo desde el punto de vista político, judicial y cultural, tanto en el interior de España como en el exterior".

Por último, denunciaban que no hay independencia en algunos organismos públicos y proponen "recuperar la normalidad democrática" en RTVE, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España o el CIS.