El PSOE replica a Feijóo que su "cuenta atrás" solo transmite "ansiedad" por llegar a la Moncloa a "cualquier precio"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, interviene durante el Comité Nacional del PSPV-PSOE, en la sede de UGT-PV, a 19 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su afirmación en la que dice activar la "cuenta atrás" para tratar de "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo transmite "ansiedad" por llegar a la Moncloa a "cualquier precio" y le acusa de ser ya indistinguible de Vox.

Así lo han trasladado los socialistas en un comunicado, donde achacan al PP vivir "en cuenta atrás" desde los comicios de 2023 y mostrar, tras el balance del curso político protagonizado este miércoles por Feijóo, que no tienen proyecto de país y su "único objetivo es regresar al pasado".

Es más, ha atribuido a los 'populares' que su política se sustenta en una "nostalgia nociva" y que cuando Feijóo habla de supuesto "deterioro" de España, lo que refleja es el desgaste de su "propio liderazgo". "Más que un jefe de la oposición, transmite ansiedad por llegar a La Moncloa a cualquier precio. Y ese precio tiene nombre: Vox. PP y Vox ya son lo mismo", ha lanzado el PSOE.

Por otro lado, ha apostillado que el programa de Feijóo implica más gasto militar a costa de "recortar el Estado del bienestar", ataques al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad", "prioridad nacional" para discriminar por origen, "rechazo" a la regularización de personas migrantes y "menos derechos" para los trabajadores, incluso cuestionando las bajas laborales.

"Ese es el proyecto que esconden tras palabras como reconstrucción nacional o limpieza", ha ahondado el PSOE.

CONFRONTA LOS DATOS ECONÓMICOS ANTE EL "CATASTROFISMO" DEL PP

En contraposición, defienden que la gestión del Gobierno lleva al país a tener "más empleo, más derechos, más protección social y más crecimiento económico". Y frente al relato "catastrofista" del PP, alude que España es una de las economías que más crece en Europa, creándose 1,6 millones de empleos desde el 23J.

"Tres años después de las elecciones hay dos modelos perfectamente reconocibles: el del PSOE, que gobierna para mejorar la vida de la mayoría, y el que comparten PP y Vox: bloqueo, confrontación y retrocesos en derechos", han zanjado desde el PSOE.

En esta misma línea la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, ha reafirmado en las redes sociales que el único proyecto del PP es "regresar al pasado" y que el PSOE seguirá "sumando y mirando al futuro" en 2027.