El PSOE reprocha al PP su "política de desprecio" tras las críticas a Cuerpo y las achaca a su "falta de proyecto"

Emma López durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha reprochado al Partido Popular su "política de desprecio" tras sus últimas críticas al recién nombrado vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y las ha achacado a su "falta de proyecto". "Sólo les queda el insulto", ha espetado.

"Es una política de desprecio, es una política de insulto. Creo que deberían respetar más a su adversario y centrarse más en la política pero, por desgracia, a falta de proyecto y a falta de ideas, lo único que les queda es el insulto", ha declarado este lunes durante una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que este sábado el secretario general del PP, Miguel Tellado, desdeñase el nombramiento de Cuerpo como nuevo vicepresidente primero del Ejecutivo en sustitución de María Jesús Montero, y avisase de que es una "trampa" considerarlo un perfil técnico y "mansito".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado jueves el nuevo cargo de Cuerpo en la Vicepresidencia primera para suplir a Montero, que es la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, y comunicó el nombramiento como ministro de Hacienda de Arcadi España, que hasta entonces era el secretario de Estado de Política Territorial.

"Los retoques cosméticos de esta semana solo demuestran que Sánchez sigue acaparando poder en torno a sí mismo. Una vez más, con la trampa de vendernos que se da más poder a un ministro técnico, a un ministro moderado, ya, ya. Ya sabemos cómo acaban los técnicos y los moderados con Sánchez", remarcó el dirigente del PP.

En esta línea, Tellado sentenció que "si aceptas ser el número dos" del Gobierno "más corrupto de la historia", aceptas ser "el número dos de la corrupción, aceptas ser el número dos del sectarismo y aceptas ser el número dos de la degeneración institucional".

Ante ello, la portavoz adjunta del PSOE ha lamentado "el nivel" de la oposición, argumentando que a veces los 'populares' insultan "con más claridad" al PSOE mientras que otras veces "se retractan": "Me da mucha pena el nivel al que ya estamos".

"Hace un año, hace un mes, el señor Cuerpo les gustaba mucho, era el único que se salvaba y ha sido llegar a ser vicepresidente primero y resulta que ya parece ser que nada le vale", ha esgrimido. "Esto es común a todos los socialistas y a todas las socialistas, da la sensación de que ninguno tenemos formación, de que ninguno valemos para nada", ha esgrimido la también secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social del PSOE.

LAS EXCUSAS DEL PP "YA NO VALEN"

En este sentido, López ha reiterado que parece que al PP "nunca le vale nada", tras algunas declaraciones de los de Alberto Núñez Feijóo calificando de "claramente insuficientes" las medidas del decreto anticrisis presentadas por el Gobierno.

"Es curioso porque de todos los decretos sociales que se han aprobado en estos últimos siete años, no han sido capaces de votar a favor ninguno. Han ido cambiando de excusas, es casi imposible llevar el hilo de todas las excusas que han ido poniendo", ha indicado, alegando que "los españoles ya no entienden nada".

Con todo, ha defendido los 5.000 millones de euros movilizados por el Ejecutivo para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, alegando que dichas ayudas ya han tenido un "efecto inmediato". "En cuanto se han aprobado las medidas el precio de la gasolina ha bajado (...) son medidas para no dejar a nadie atrás", ha reivindicado, apuntando que las "excusas" del PP "no valen" y que se están demostrando "inútiles para este país".

"Nunca se puede contar con su apoyo a la hora de defender a los españoles y las españolas", ha insistido, resaltando que, a su juicio, "pasa exactamente lo mismo" con Vox. "Directamente votan en contra, hablan mucho de los españoles pero cuando llega la hora de la verdad en el fondo están con quien está poniendo aranceles al campo español y con quien está generando esta guerra injusta ilegal", ha concluido sobre los de Santiago Abascal.