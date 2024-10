El PSOE ve "extraño" no investigar a todos los que tuvieron acceso a los correos de la Fiscalía, además de Garcia Ortíz

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y miembro de la direccion del Grupo Socialista, José Zaragoza, cree que es "extraño" que no se esté investigando a todo aquel que ha tenido acceso a los correos electrónicos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, más allá del fiscal general, pero en todo caso ha dicho que "respeta" la Justicia.

Estas palabras de Zaragoza llegan después de que este miércoles, el Tribunal Supremo haya acordado por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que les acusa la pareja de la presidenta madrileña. Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

"Esto es una investigación, no se le está imputando ni se le está acusando de un delito, sino que se está investigando una filtración", ha defendido el dirigente socialista este jueves al ser preguntado por el asunto. Por ello, Zaragoza ve "extraño" que desde los tribunales no se este investigando a "todo el mundo que ha tenido acceso a la información".

EL PP Y SU BATALLA POLÍTICA

Aún así, ha defendido que desde el PSOE "respetan" a la Justicia y ha remarcado que García Ortiz es el "primero" que la respeta y por ende lo que van a hacer es "colaborar".

Algo, que según ha dicho, no puede decir el Partido Popular porque "cuando las cosas no salen como ellos quieren critican y cuando salen como ellos quieren la usan para su batalla política". "Hemos de evitar que la justicia se convierta en un nuevo campo de batalla política y parece que el PP ha decidido que con lo que no puede ganar las urnas no quiere ganar los tribunales de justicia", ha reprochado Zaragoza.