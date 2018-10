El PSOE ve "lógica" la sentencia del TC sobre el 9N pero avisa de que el problema no se ha resuelto

Publicado 26/02/2015 12:45:53 CET

El secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE, Patxi López, ha subrayado ve "lógica" la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara por unanimidad inconstitucionales dos preceptos de la ley catalana de Consultas y también la convocatoria del 9N, pero ha avisado de que el problema no se ha resuelto.

"Algunos titulares dicen que después de esto las cosas se van a poner en su sitio, pero no, están igual", ha afirmado, señalando que le "duele" que no hayan sido capaces de decir a la sociedad catalana que "hay un proyecto que puede ser común, compartido, que se llama España".

"Podemos estar todos cómodos o incómodos pero es un proyecto atractivo que resuelve los problemas que tenemos", ha añadido, recordando que la solución es la reforma federal que defiende el PSOE.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE' recogida por Europa Press, López ha remarcado que la respuesta del TC era "evidente". No obstante, ha insistido en que ésta no solo tiene que ser de los tribunales sino también política.

En este sentido, ha señalado que, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "se ha hecho el sorprendido", era una sentencia que se esperaba todo el mundo porque "viene a decir que en este país no se pueden celebrar consultas unilaterales que rompan, no solo lo que es la soberanía única, sino que planteen cuestiones que afectan a todos y no son competencia de quien propone la consulta".