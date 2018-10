Puigdemont advierte de que si el Gobierno paga la defensa jurídica de un particular sentaría "un precedente gravísimo"

Actualizado 27/08/2018 19:41:06 CET

Cree que el Ejecutivo debe "inhibirse de comprometer recursos públicos" en la defensa del juez Llarena al tratarse de una "demanda particular"

WATERLOO 27 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha asegurado este lunes en la ciudad belga de Waterloo que si el Gobierno de España finalmente paga la defensa jurídica de un ciudadano "particular" sentaría "un precedente gravísimo", en referencia al anuncio del Ejecutivo de que defenderá al juez del Tribunal Supremo que investiga el 'procés', Pablo Llarena, en relación con la demanda civil presentada en Bélgica por Puigdemont y los exconsejeros en ese país.

"Sentaría un precedente gravísimo que el Estado español pagase la defensa jurídica de un ciudadano español, sea juez o no, que tiene una demanda particular en otra jurisdicción" ha dicho el expresidente catalán ante la prensa. "En una primera decisión que me pareció correcta, el Gobierno español se inhibía, como no puede ser de otra manera, de comprometer recursos públicos en la defensa de un particular", ha precisado.

Tras reunirse en un hotel de Waterloo con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, Puigdemont ha afirmado que "hay cierta confusión sobre si (el Gobierno) ha contratado o no un despacho de abogados (en Bélgica) para defender a Llarena", tras la publicación de un comunicado de prensa por parte de Moncloa que, en su opinión, "no es claro".

"Lo veremos el día 4 si es así o no", ha añadido el expresidente, fecha para la cual está prevista que el abogado de Llarena comparezca ante un juez de un tribunal de Bruselas tras la presentación de una demanda civil en Bélgica por parte de Puigdemont y de los exmiembros del gobierno catalán huidos de la Justicia española.

"Hay una defensa política de las posiciones de la Justicia", ha argumentado Puigdemont, "y hay también posicionamientos políticos de magistrados que tendrían que tener la boca callada cuando hablan públicamente de causas que están instruyendo, que es por eso por lo que nosotros demandamos al juez Llarena".

EXIGEN UN PROYECTO POLÍTICO PARA CATALUÑA BASADO EN "HECHOS"

Tanto el expresidente como el actual mandatario al frente del Gobierno catalán han pedido al Ejecutivo español un proyecto político para Cataluña. "Necesitamos comenzar a ver ya no la fotografía y retóricas amables, necesitamos ver hechos. Pedimos la máxima inteligencia política y que Sánchez, con hechos y no como hasta ahora, nos explique cuál es su proyecto político para Cataluña", ha dicho Torra.

Sobre esta cuestión, Puigdemont ha afirmado que "si el presidente español lee bien la realidad es que hay mucha gente en Cataluña que quiere ser respetada como lo que quiere ser" por lo que podríamos estar ante "un trimestre de grandes oportunidades" si las "instituciones españolas" lo saben aprovechar.

El presidente del 'Govern' ha defendido por su parte su "autonomía total" para tomar decisiones en nombre de su gobierno si bien ha admitido que el "consejo" de Puigdemont así como de los exconsejeros "en el exilio y en prisión" son para él "importantísimos".

El objetivo de la reunión que desde primera hora de la mañana ambos políticos han mantenido en Waterloo, donde reside actualmente Puigdemont, ha sido el de analizar el curso político que da comienzo en septiembre y la estrategia del independentismo en los próximos meses, con fechas señaladas como la Diada del 11 de septiembre o la conmemoración del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre.