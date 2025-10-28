Pumpido rehúsa referirse a la propuesta del Gobierno para blindar el aborto pero afirma que es un "derecho" de la mujer

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ofrece una rueda de prensa durante la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, en IFEMA. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha rehusado pronunciarse sobre la intención del Gobierno de blindar el aborto como derecho en la Constitución, al considerar que supondría una injerencia, si bien ha asegurado que se trata de un "derecho" de las mujeres.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes con motivo del VI Congreso Mundial sobre Justicia Constitucional, que se celebra entre el 28 y el 30 de octubre en Madrid, al ser preguntado sobre si el aborto es ya un derecho fundamental o hay que incluirlo expresamente en la Carta Magna.

"Lo que vaya a hacer el Poder Legislativo es algo que nosotros tenemos que respetar porque nosotros pedimos respeto para el TC de los miembros de los tres poderes del Estado --los jueces, los diputados y también los miembros del Gobierno-- y también tenemos que corresponder y respetar lo que haga el Poder Legislativo. Por tanto, no podemos pronunciarnos sobre la reforma", ha contestado.

Sin embargo, al hilo ha señalado que sí puede pronunciarse sobre las sentencias del TC, como la que avaló la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque a través de ellas --ha manifestado-- el TC "va definiendo los contenidos de los derechos fundamentales", que ha reivindicado que "no pueden fosilizarse".

En este sentido, ha explicado que los derechos fundamentales a veces "aparecen en la Constitución simplemente definidos a través de una palabra". "Yo hablo siempre del artículo 10, que consagra la dignidad de la persona y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pues bien, cuando se está analizando, por ejemplo, la ley de la eutanasia tenemos que analizar que hay un derecho a la muerte digna", ha expuesto.

De la misma forma, ha continuado, "cuando hablamos de la interrupción del embarazo también estamos hablando del derecho de la mujer al libre desarrollo de su personalidad, y dentro del libre desarrollo de la personalidad, y del derecho fundamental a la integridad física, pues también hay que incorporar --obviamente, siempre de acuerdo con lo que establezca la ley-- su derecho a la interrupción del embarazo".

CRITICA LA "INTERPRETACIÓN ORIGINALISTA" DE LA CONSTITUCIÓN

En este contexto, ha defendido que las sentencias del TC, que "están ahí para quien quiera examinarlas", "producen de alguna manera una adaptación de lo que es una Constitución dictada hace 45 o 47 años a lo que es la realidad del mundo actual e incluso la realidad del futuro".

Sobre esto, el presidente del TC ha vuelvo a reivindicar que la Constitución debe entenderse "como un árbol vivo, un árbol que se va desarrollando", y en el TC como el encargado de hacer efectivos los derechos fundamentales dotándolos de "un contenido adaptado a la realidad social".

Conde-Pumpido ha contrapuesto esta forma de "pensar" la Carta Magna a la de "algunos que mantienen una interpretación originalista" de la misma, de los que ha dicho que "quieren reducir nuestros derechos a lo que se pensaba en el momento en que se redactó".