El rapero Valtonyc dice que la decisión del TC belga deja a España sin "ningún argumento" para extraditarle

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rapero Josep Miquel Arenas --Valtonyc, en su nombre artístico-- ha afirmado que, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de Bélgica de considerar inconstitucional la ley belga que persigue los insultos al Rey, "al Estado español ya no le queda ningún argumento" para extraditarle.

"Me juzgaron por terrorismo e injurias y hace un año el TJUE ya dijo que no puede haber terrorismo en una canción, por lo tanto solo quedaban injurias a la Corona y las han quitado del Código Penal. Tampoco me pueden extraditar por esto", ha asegurado este viernes en una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press.

Ha explicado que no ha salido de Bélgica durante los últimos tres años, porque era "la única condición" que le había impuesto el juez en esta causa y porque tenía una euroorden de detención en vigor, y al preguntársele qué viaje hará primero después de la decisión del tribunal belga, ha contestado que seguramente será a Ámsterdam.

Cree que la decisión de Bélgica de suprimir este delito es una muestra de autocrítica y considera que este país "se ha puesto en un espejo delante de España y ha decidido no ser como ella".

Ha explicado que conoció la decisión del tribunal mientras estaba en un centro comercial: "Rompí a llorar, llamé a mi hermana y después me senté una plaza y pensé 'joder, he mejorado un poco la vida de todas estas personas'".