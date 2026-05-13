El Rey apuesta por una acción social "eficaz y capaz de generar cambios duraderos" y que no solo contabilice resultados

El Rey Felipe VI durante la entrega de la XXII edición de los premios CODESPA, a 13 de Mayo de 2026, en Madrid (España). Los Premios CODESPA reconocen a las empresas y a los profesionales del periodismo que ‘ponen a las personas en el centro’. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha defendido este miércoles la importancia de una acción social que sea "capaz de generar cambios duraderos" y que se centre no solo en contabilizar los resultados, sino en evaluar lo que realmente funciona para que sea "cada vez más eficaz".

Así lo ha hecho durante la entrega de la XXIII edición de los Premios CODESPA que reconocen a empresas y periodistas comprometidos con la lucha contra la pobreza y la exclusión social, durante la que ha resaltado que su relación con esta fundación, de la que es presidente de honor, "viene de lejos", tras haber heredado el "vínculo" de su abuelo, Don Juan, cuando aún era Príncipe de Asturias.

En sus 40 años de historia, ha dicho, CODESPA de demostrado "vocación de servicio, sostenida con constancia a lo largo del tiempo", manteniéndose "viva y útil en ayuda de quienes más lo necesitan". La trayectoria de la fundación "demuestra que, para combatir la pobreza, hacen falta cercanía, conocimiento del terreno, profesionalidad, innovación, alianzas y confianza en las personas", ha destacado.

"En un mundo marcado por desafíos sociales complejos", ha dicho Felipe VI en su discurso, la "combinación de experiencia, innovación y comprensión de cada contexto" que muestra CODESPA con su actuación "resulta más necesaria que nunca".

En ese esfuerzo, ha afirmado el monarca, "hay una cuestión esencial: saber evaluar lo que realmente funciona". "Porque no se trata de contabilizar resultados", ha sostenido, "sino de aprender, mejorar y poner el conocimiento al servicio de una acción social cada vez más eficaz y capaz de generar cambios duraderos".

Asimismo, el Rey también ha puesto en valor que "el desarrollo más sólido es el que sabe reconocer el valor de los recursos locales y fortalecer las capacidades de las personas" y ha celebrado que con el Plan Estratégico 2026-2029 CODESPA "refuerza una manera de trabajar basada en iniciativas adaptables y capaces de generar un impacto real y permanente, sin perder la cercanía que siempre ha definido la labor" de la fundación.

GALARDONADOS

En esta ocasión, los galardonados han sido Ferrovial, en la categoría Empresa Solidaria, por su programa On the move for Water - Infraestructuras Sociales, una iniciativa que mejora el acceso al agua potable en asentamientos vulnerables de Huaral (Perú); tuTECHÔ, en Negocios Inclusivos, por su iniciativa Inversión de impacto para acabar con el sinhogarismo en España; y el periodista Chema Caballero, en Periodismo para el Desarrollo, por su artículo "Las electricistas que llevan energía solar a pueblos de Gambia para cambiar la vida de otras mujeres, publicado en 'El País'.

A ellos se ha referido, en su intervención, destacando que el primero "recuerda que el acceso al agua sigue siendo, para millones de personas, una meta todavía lejana", el segundo "afronta una realidad tan difícil como el sinhogarismo apostando por ofrecer estabilidad y acompañamiento", y el último "pone el foco en historias que muestran cómo la formación y la energía pueden convertirse también en herramientas de autonomía y transformación social".

Se trata, ha señalado Felipe VI, de "tres ejemplos distintos que comparten una misma convicción: que las soluciones más valiosas son aquellas que se construyen junto a las comunidades, mediante alianzas y con voluntad de permanencia".

"Queda mucho por hacer, pero hay razones para la esperanza", ha rematado el Rey, animando tanto a CODESPA como a los galardonados y finalistas a seguir "acompañando, con humildad y constancia, a las personas en ese camino hacia una vida más digna y con más oportunidades".

Antes de la entrega de premios, el Rey, que ha estado acompañado por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha mantenido un encuentro con el patronato de CODESPA y con representantes de las empresas socias pertenecientes al Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, un espacio de aprendizaje y conocimiento impulsado por CODESPA, que promueve soluciones innovadoras para afrontar problemas sociales desde la investigación, la colaboración y la medición.