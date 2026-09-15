El Rey ensalza el "ejemplo de civismo" de Ceuta y resalta la importancia de la "flexibilidad" ante las emergencias

El Rey Felipe VI (d), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i) durante la apertura del curso 2026-2027 de la Escuela Nacional de Protección Civil, a 15 de septiembre de 2026, en Rivas Vaciamadrid, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha elogiado el "ejemplo de civismo" de Ceuta, reconociendo en particular el "trabajo ingente" del personal de Protección Civil en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, defendiendo la importancia de flexibilidad y coordinación por parte de las instituciones a la hora de abordar emergencias.

En sus primeras palabras en público desde que se produjo la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos con motivo de la apertura del curso 2026-2027 en la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid, el monarca no ha querido perder la ocasión de hablar sobre la situación que vive la ciudad autónoma, que está previsto que pueda visitar junto a la Reina Letizia en las próximas semanas.

"Las grandes emergencias pueden ser de toda índole", ha sostenido Felipe VI, que ha considerado "obligado" mencionar "a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de Protección Civil en Ceuta", especialmente el local, "en estrecha coordinación con los demás servidores públicos y voluntarios, y en una situación de extraordinaria complejidad".

"La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles", ha asegurado el Rey, que ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elogiando igualmente el "ejemplo de civismo" que ha ofrecido Ceuta al tratarse del "primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios".

Al hilo, Felipe VI ha resaltado que "a menudo un incendio, un terremoto, una inundación o un gran accidente trascienden las fronteras administrativas o la delimitación de competencias, poniendo a prueba nuestra flexibilidad y capacidad de coordinación, de formación de equipos y de integración de los recursos de distintas administraciones públicas".

Los incendios "de una gravedad extraordinaria" de este verano, ha añadido, "han vuelto a recordar hasta qué punto la preparación es fundamental". "Cuando llega una emergencia, necesitamos contar de antemano con la formación y las capacidades necesarias para tomar decisiones y actuar con eficacia", ha dicho, ensalzando la labor en este sentido que ha venido realizando la Escuela Nacional de Protección Civil.

El Rey ha sostenido que "la protección civil es una de las expresiones más nobles del servicio público", al tiempo que ha incidido en que es asimismo "un compromiso que nos atañe a todos: a quienes se dedican a ella --desde la prevención y la planificación hasta la intervención y la asistencia-- y también a cada ciudadano, que debe procurar conocer los riesgos y (...) prepararse para evitarlos o actuar con responsabilidad para reducir sus consecuencias". "La autoprotección y la colaboración son, en último término, un ejercicio de solidaridad", ha recalcado.

MARLASKA ENSALZA EL TRABAJO "CODO CON CODO" EN CEUTA

El ministro del Interior se ha referido igualmente a Ceuta poco antes. En su intervención, ha subrayado que "cuando la gravedad supera las capacidades territoriales aisladas, podemos sumar directamente información y apoyo sin sustituir a quienes conocen y gestionan el territorio", como se ha visto "en cualquier emergencia o catástrofe que ahora podamos recordar".

Y también se confirma, ha añadido, "en otro tipo de situaciones, como ahora en Ceuta, donde todas las administraciones nos hemos volcado con la población ceutí y trabajamos codo con codo para que recupere la normalidad de su vida cotidiana en el más breve plazo posible", subrayando que "la cooperación es siempre imprescindible".

Marlaska ha subrayado que "la protección civil es una tarea necesariamente colectiva". "El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales aportan conocimiento, competencias y distintas capacidades".

Según el ministro, "los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, los profesionales sanitarios y la comunidad científica, las empresas y las organizaciones sociales, junto al voluntariado, suman todos los esfuerzos para hacer posible esa respuesta".

Además, tras ensalzar la respuesta frente a los incendios, que puso a prueba la coordinación real entre administraciones y la capacidad del conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil, ha asegurado que el Gobierno no es "complaciente". "Debemos evaluar esta experiencia y extraer las lecciones para, sin duda alguna, también mejorar", ha afirmado.

HOMENAJE AL PERSONAL MUERTO EN SERVICIO

Por otra parte, el acto ha servicio para rendir homenaje al personal y los voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil que han perdido la vida en los últimos años en acto de servicio. En este sentido, el Rey ha inaugurado un monolito con el mensaje "a quienes dieron su vida protegiendo a España en cada emergencia, nuestro eterno respeto, memoria y gratitud", frente al que ha depositado una corona de flores y ha guardado un minuto de silencio.

"El recuerdo de esos hombres y mujeres nos habla del coraje, la entrega y el sacrificio llevados hasta sus últimas consecuencias", ha resaltado, subrayando que cuentan con el conocimiento no solo de sus familiares y amigos, sino "también del conjunto de la sociedad y sus instituciones".

Pero sobre todo, ha proseguido, tienen "la gratitud de quienes un día quedaron expuestos a un riesgo extremo y, gracias a ellos, pudieron salvar la vida y tener un futuro". "Su ejemplo ético alumbra la labor diaria de los profesionales de la protección civil, y de todos los que, de un modo o de otro", como él, dedican su "vida al servicio del bien común".