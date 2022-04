Robles avisa de que es una posibilidad que Rusia utilice armas químicas sobre el territorio ucraniano

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado este lunes que no descartan el uso de armas químicas por parte de Rusia sobre Ucrania y que, aunque no está comprobado que se estén utilizando, "podría ser una de las posibilidades de actuación".

"No se puede descartar nunca nada, estamos en una guerra con una especial crueldad, es un escenario que hay que tener presente", ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en relación con el uso de Rusia de armas químicas.

La ministra ha explicado que están utilizando todo tipo de armas, hasta el punto de usar "las terribles violaciones" de mujeres, y por eso no se puede descartar "de ninguna de las maneras" que se puedan utilizar "armas nucleares, biológicas o químicas". "Además, como nos han dicho en el Instituto de Toxicología de la Defensa, tanto las armas biológicas como químicas son fáciles de hacer en el laboratorio", han añadido.

Eso sí, ha apuntado que "no hay que alarmar a nadie" porque "no está acreditado que sea así". Asimismo, ha asegurado que España va a seguir enviando armas defensivas a Ucrania y que, por el momento, España ha enviado doce aviones con material humanitario, aunque no ha entrado en detalles por motivos de seguridad.

La titular de Defensa ha aseverado que en principio no está previsto el envío de carros de combate, al tiempo que ha advertido que como Rusia no ha conseguido sus objetivos está actuando con "toda la crueldad que es capaz" y, por eso, España "está mostrando solidaridad con la acogida de refugiados y enviando material de carácter defensivo". "Nos podemos imaginar cualquier atrocidad", ha zanjado.

659730.1.260.149.20220418134227