Robles critica que el Gobierno vasco no solicitara la UME en el vertedero de Zaldibar: "Igual un cadáver no estaría ahí"

Cuestiona las críticas al Ejército: "Cada vez soporto menos a quienes dan ejemplo de moralidad y no lo cumplen con sus actuaciones"

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes la "profesionalidad" demostrada por las Fuerzas Armadas durante los últimos años, tanto dentro de España como en el exterior, y ha reconocido que no entiende los "prejuicios" que aún pesan sobre los militares.

"No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir, cuando a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio", ha apuntado durante una intervención en la Fundación Ortega y Gasset.

Precisamente este sábado ha hecho un año del derrumbe del vertedero de Zaldibar y el cuerpo de uno de los dos trabajadores que quedaron sepultados, el de Joaquín Beltrán, no ha sido aún localizado. El Ministerio de Defensa ya ha explicado en varias ocasiones que la UME no intervino en el accidente porque no había recibido ninguna solicitud por parte del Gobierno vasco.

En su discurso, Robles ha rememorado cómo el Ejército era visto "como el vade retro" cuando ella era joven y estudiaba las oposiciones para acceder a la judicatura -- 'Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual, que la música militar, nunca me supo levantar', ha recordado que cantaba Paco Ibáñez--. Sin embargo, ahora asegura "sin complejos" estar "muy orgullosa" de las Fuerzas Armadas españolas.

Según ha explicado, con los años ha llegado a la conclusión de que no hay "nada peor" que "el sectarismo, las descalificaciones y los inquisidores que siempre se creen en posesión de la verdad". "Es gente que me produce mucho rechazo intelectual, personal y ético. Cada vez soporto menos a las personas que dan ejemplo de moralidad y muchas veces no lo cumplen ni con sus actuaciones", ha reconocido.

"HIPOCRESÍA" Y "DOBLE DISCURSO"

En este sentido, ha continuado con su defensa de la labor de los militares españoles, con los recientes ejemplos de la pandemia y las últimas nevadas, y ha criticado la "hipocresía" de quienes rechazan las Fuerzas Armadas pero a la vez piden que se mantenga el empleo que generan. Y como ejemplo ha puesto las críticas a la presencia de Estados Unidos en las bases de Morón y Rota por personas que "luego en privado piden que no se vayan porque dan empleo a la comarca".

A su juicio, las Fuerzas Armadas deben ser "un punto de referencia" en España "como garantes de la democracia, la libertad y la paz en el mundo" y ha insistido en que las inversiones en Defensa "contribuyen" a esa modernidad y generan puestos de trabajo.

"¿De qué se viviría en Ferrol o Cartagena sin la Armada? --ha preguntado--. Yo pediría a muchos de los que se rasgan vestiduras con el 8x8 (el nuevo vehículo blindado para el Ejército de Tierra) que me acompañen Trubia (Asturias) a ver qué dicen los trabajadores de allí. No se puede ser muy progresista para unas cosas pero luego con la boca pequeña decir lo contrario".