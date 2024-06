Robles pide a los jueces "abstraerse de la política" y al PP dejar "la doble vara" cuando las resoluciones no gustan

Dice que es el Tribunal Constitucional el que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, no Felipe González



MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho este jueves "una llamada de atención" a los jueces para que "se abstraigan de cualquier consideración política", y ha pedido al PP dejar "la doble vara de medir" cuando las resoluciones judiciales no les agradan.

En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, la ministra ha sido requerida por si en España hay 'lawfare' y, aunque ha evitado pronunciar esa palabra, sí ha querido hacer esta llamada de atención a los magistrados porque, a su juicio, "no hay nada más terrible en cualquier democracia que la politización de la justicia y que los asuntos políticos se judicialicen".

Robles ha mencionado las protestas de jueces por la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' que tuvieron lugar cuando la norma aún no estaba aprobada. "A mí me duele", ha admitido la titular del departamento de Defensa, que ha insistido en reclamar que "cada uno de los poderes (del Estado) tiene que estar en su sitio", sin interferencias.

DECISIONES RECURRIBLES

La ministra ha defendido que los jueces españoles cumplen con lo que la Constitución les ha encomendado, que es interpretar y aplicar las leyes, y ha reivindicado que las resoluciones judiciales puedan criticarse, pero siempre respetándolas.

"No pasa nada por criticar, interpretar y aplicar la ley no es fácil, pero es necesario el respeto al Poder Judicial y acatar las resoluciones, lo que no excluye que pueda haber una crítica jurídica", ha insistido.

En este punto, ha arremetido contra el PP por tener "una doble vara de medir" y criticar al Poder Judicial cuando las resoluciones "no gustan", y ha mencionado el fallo del Tribunal Constitucional que anula la condena por prevaricación en el 'caso de los ERE' para la exministra socialista Magdalena Álvarez.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, señaló que el fallo, conocido este miércoles, es un "indulto por la puerta de atrás". "Cuando me conviene, los jueces son independientes y si no están politizados", ha asegurado Robles en referencia a los 'populares'.

LAS CRÍTICAS DE HISTÓRICOS SOCIALISTAS

Por otro lado, la titular de la cartera de Defensa se ha referido a la crítica que figuras históricas del PSOE, como el expresidente Felipe González o el ex vicepresidente Alfonso Guerra, dedican al partido dirigido por Pedro Sánchez y la Ley de Amnistía.

Robles ha querido subrayar el "enorme respeto" que tiene a Felipe González, que "ha escrito una páginas muy importantes en momentos muy difíciles", pero ha afirmado que a quien corresponde dilucidar si una norma es inconstitucional es el Tribunal Constitucional, no a él.