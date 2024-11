Robles pide a Mazón que se dedique a "coordinar adecuadamente" la emergencia: "No está lo mejor coordinada posible"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que "se dedique a coordinar adecuadamente" la emergencia provocada por la DANA porque, a su juicio, la situación "no está lo mejor coordinada posible".

En declaraciones a los medios de comunicación, Robles también ha mostrado su malestar con el presidente autonómico por afirmar que el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) es responsabilidad de los mandos de este cuerpo. El jefe de la UME, teniente general Javier Marcos, ha precisado más tarde que los militares no podían entrar en la zona de emergencia sin la autorización del órgano competente de la comunidad autónoma dado el nivel 2 de emergencia.

"El jefe de la UME ha contestado adecuadamente" a Mazón, ha señalado la ministra. "Él sabe perfectamente que la UME estuvo desde el primer momento y que han estado siempre a disposición, esperando a que la Generalitat diera instrucciones, él sabe que lo que dice no se corresponde con la realidad", ha ahondado, subrayando que "no entiende" las palabras de Mazón.

Por ello, ha emplazado al presidente valenciano a que "se dedique a coordinar adecuadamente" la emergencia causada por el temporal, que ha dejado más de 200 muertos y un número indeterminado de desaparecidos. A juicio de la titular de la cartera de Defensa, "la situación no está lo mejor coordinada posible".

Además, le ha afeado que no haya dedicado ni unas "mínimas palabras de agradecimiento" a los militares desplegados en la zona. Fuentes del Ministerio de Defensa recalcan el malestar que la ausencia de reconocimiento por parte de Mazón ha causado en la institución.

En esta línea, la ministra también ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no haya condenado la agresión sufrida el domingo por el presidente, Pedro Sánchez, en la localidad valenciana de Paiporta. "Creo que lo que Feijóo tiene que hacer es apoyar al Gobierno, no le he oído crítica o condena a las agresiones sufridas por el presidente y hubiera estado bien que las condenara", ha recomendado.

Al margen de la polémica, Robles ha recordado que actualmente hay desplegados en la Comunidad Valenciana 7.800 militares y que las Fuerzas Armadas están "absolutamente comprometidas" con el pueblo valenciano.