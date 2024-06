Rueda dice que la "financiación singular" es "un gran engaño" y cree que el Gobierno intentará "dividir" a las CCAA

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda ha asegurado que la propuesta de "financiación singular" para Cataluña es en realidad "un gran engaño" y ha advertido que el Gobierno utilizará el "divide y vencerás" con las demás comunidades autónomas (CCAA) iniciando negociaciones con el objetivo de dividir "un frente unido contra la financiación singular" y en busca de la "negociación multilateral".

"Tengo claro que el siguiente paso del Gobierno va a ser el divide y vencerás", ha explicado Rueda alegando que "la financiación singular les va a causar perjuicios muy grandes a otras comunidades autónomas". "No creo que caigamos ni debemos caer en ese error", ha advertido antes de recalcar que los presidentes autonómicos están "pidiendo una negociación multilateral".

Por ello, según ha dicho, el "Gobierno lleva años incumpliendo su deber de convocar una Conferencia de Presidentes autonómicos", lo que imposibilita una negociación multilateral para reformar la financiación autonómica. "Me parece una quiebra absoluta de todo lo que hemos conseguido", ha mantenido.

De esta forma, ha calificado de "gran engaño" la propuesta y ha asegurado que es "intolerable" proponer "un trato" en el que una comunidad autónoma "saca lo que le corresponde a las demás". Todo ello, ha criticado, "sin hablarlo con las comunidades perjudicadas" y con un único objetivo, "el apoyo parlamentario a Sánchez y una supuesta estabilidad en la Generalitat" a través de la investidura del líder del PSC, Salvador Illa.

En este marco, Rueda ha cargado contra "aquellos que quieren gobernar Cataluña" por buscar "privilegios frente a otros territorios". "Si Cataluña quiere ser un territorio con privilegios frente a otros territorios, yo, desde luego, no quiero ser como Cataluña", ha sentenciado matizando que "hay gente muy diversa en Cataluña" y que "la mayoría muy diferente a lo que estamos viendo".

MÓNICA GARCIA "NO APORTA NINGUNA SOLUCIÓN"

Con respecto a otro "problema de ámbito nacional", el de la falta de médicos en Atención Primaria, Rueda ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por "no aportar ninguna solución ni tomar ninguna decisión" de las que ya debería haber tomado "hace tiempo".

Así, ha calificado de "inexplicable" lo que "tenemos en el Ministerio de Sanidad" y ha manifestado su voluntad de "contratar" médicos de Atención Primaria, pero asumiendo que en estos momentos es "complicado" encontrarlos por "varias cuestiones" en las que Sanidad "no aporta soluciones". "No podemos tolerar que, a día de hoy en España, el Ministerio de Sanidad sea una especie de fiscalizador que sólo critica y no resuelve nada", ha apostillado.