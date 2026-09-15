Rufián acusa a Sánchez de mentir en Ceuta, pero no se cree la tesis "conspiranoica" del chantaje de Marruecos

Archivo - El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este martes al presidente Pedro Sánchez de "mentir" en la crisis de Ceuta, e incluso cree que debería pedir disculpas por su gestión, pero no se cree la tesis "conspiranoica" de que Marruecos tenga algún tipo de información obtenida a través del espionaje con Pegasus para chantajear al Gobierno, como sospecha la oposición y algunos socios como PNV y Podemos.

Tras la Junta de Portavoces del Congreso, a preguntas de los periodistas sobre la existencia de un supuesto chantaje de Marruecos a España gracias al espionaje que sufrieron miembros del Gobierno a través del programa Pegasus, Rufián ha respondido que solo hay dos opciones "para que el Gobierno mienta de esta manera" sobre el origen de la crisis en Ceuta.

La primera será la "conspiranoica", consistente, según ha señalado, en que Marruecos "tenga algún tipo de información sobre no sé quién", una versión que no se cree. Y la segunda, que el régimen alauí "plantee una guerra que el Gobierno español no puede ganar" y para ello "echa a su gente como carne de cañón a la frontera".

No obstante, para el portavoz republicano "una cosa es la diplomacia, la responsabilidad, el sentido de Estado y otra cosa es mentirle a la cara a tu ciudadanía" sobre esta crisis.

Preguntado también por las palabras de Sánchez situando a final de año la estabilización de la situación en Ceuta, Rufián ha señalado que "recetas mágicas tampoco hay" y que "va a hacer aquí de cuñao". A su juicio, el Gobierno debería pedir disculpas a la ciudadanía ceutí y reconocer que "es un problema tener a 80.000 personas deambulando de un día para otro en tu ciudad, sean de donde sean".