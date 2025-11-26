Rufián da por hecho que el PP valenciano acabará "asesinando" a Mazón y elogia la valentía de la jueza de la dana

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha augurado este miércoles que el PP valenciano acabará "asesinando" al todavía presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, por su gestión en la dana y ha elogiado la actuación de la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que investiga el asunto, y a la que ha animado a seguir siendo "tan valiente, tan digna y tan decente".

Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso al pedírsele opinión sobre la noticia publicada por el diario 'El Levante' que, citando fuentes del PP, asegura que la periodista Maribel Vilaplana acompañó en coche a Mazón a las inmediaciones del Palau de la Generalitat el día de la riada cerca de las ocho de la tarde.

Este relato contradice el de Mazón --que siempre ha sostenido que tras salir de El Ventorro, donde compartió mantel y sobremesa con Vilaplana, fue caminando a la sede de la Generalitat--, y se conoce después de que se haya sabido que la periodista sacó su coche del parking a las 19.47 de aquel día.

"LA MAFIA FUNCIONA ASÍ"

"La mafia funciona así. Siempre se acaban asesinando entre ellos", ha dicho Rufián al conocer que la noticia de El Levante partía de fuentes 'populares'. En todo caso, ha explicado que a él no le "importa el salseo" sobre lo que "hicieran Mazón y compañía" sino "por qué" el presidente "no estaba donde tocaba" y siguió "de sobremesa y más allá" justo en las horas en que "más gente murió de forma absurda porque no sabía lo que estaba pasando".

Con todo, ha se ha mostrado convencido de que la instrucción de la jueza de Catarroja contribuirá a esclarecer la verdad. "Hemos tenido mucha suerte con la jueza de instrucción que hay y se sabrá. Yo la animo que siga siendo tan valiente, tan digna, tan decente", ha concluido.