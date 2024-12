Rufián quita importancia a la iniciativa de la cuestión de confianza de Junts y no ve problema en debatirla

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que se está dando una "importancia que no tiene" a la iniciativa de Junts en la que reclama a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y ha apuntado que no ve problema en que se debata en el Pleno del Congreso, puesto que no es más que una proposición no de ley (PNL) que no obliga a nada al Gobierno.

"Yo creo que se le está dando la importancia que no tiene, sobre todo en Cataluña, a una PNL, conviene recordarlo", ha destacado en los pasillos de Congreso, un día después de que la Mesa de la Cámara dejara en suspenso su decisión sobre la admisión o no a trámite del texto promovido por los de Carles Puigdemont y Míriam Nogueras.

En todo caso, ha insistido en su idea de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "será presidente con los votos de Junts". De hecho, ha señalado que en Cataluña ya están "allanando el camino" y "blanqueando la situación" para que eso suceda. "En Cataluña no se habla de las votaciones antisociales que está haciendo Junts y es un ejemplo de lo que va a pasar", ha advertido.