Rufián ve en la imputación al hermano de Sánchez una "ofensiva judicial" contra el Gobierno y cree que no hay "nada"

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, "no hay absolutamente nada" sino que se trata de un caso que se enmarca en una "ofensiva judicial" contra el Gobierno porque "no gusta".

"Hace tiempo que rondan las ganas de imputar al entorno más próximo del presidente", ha recordado al ser preguntado a su llegada al Pleno del Congreso por la decisión de la jueza de Badajoz Beatriz Biedma de llamar a declarar al hermano del presidente por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública, después de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Aunque reconoce que no ha leído sobre el asunto, cree que "de momento" no hay "absolutamente nada". Aun así ha advertido que si en algún momento hubiese algo confirmado desde su formación serán los "primeros" que no dudarán en pedir cuentas.