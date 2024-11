Sánchez apunta que Mazón y altos responsables no estuvieron a la altura en la DANA y tendrán que asumir la culpa

Se muestra a favor de una comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades, pero más adelante

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la actuación del Gobierno Central en la DANA que asoló Valencia y otras provincias a finales de octubre y, por contra, ha apuntado a algunos responsables, en referencia a la Generalitat Valenciana, que a su juicio "no estuvieron a la altura" y que por tanto tendrán que asumir la "culpa".

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las acciones llevadas a cabo para paliar los efectos del temporal que asoló buena parte de la provincia de Valencia y dejó más de 220 muertos.

En ese sentido, Sánchez ha dicho que discrepa con el presidente autonómico, Carlos Mazón (PP) y considera que el sistema autonómico no ha fallado, pero sí lo han hecho algunas de sus piezas. "Sobre todo algunas personas en posiciones muy elevadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella", ha lanzado.

Además, se ha mostrado a favor de llevar a cabo una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar responsabilidades, pero considera que debe celebrarse más adelante porque ahora no es el momento y hay tareas más urgentes: buscar a los desaparecidos, retirar el lodo, ayudar a las víctimas recuperar las infraestructuras y reconstruir las construcciones dañadas.

"Tenemos que aprender de esta tragedia. Sus responsables tendrán que asumir su culpa y el conjunto de la sociedad tendrá que usar lo vivido para reforzar un sistema que, aunque, insisto, a mi juicio responde a los principios correctos, es sin duda mejorable", ha apuntado el presidente.

DESVELARÁ UN CRONOGRAMA EXHAUSTIVO DE LOS HECHOS

En este sentido ha indicado que su Gobierno va a poner a disposición de la opinión pública toda la información y todos los medios necesarios y ha señalado que próximamente el Consejo de Ministros va a presentar "un informe exhaustivo con cronogramas y datos en bruto de todo lo que ha pasado".

Además ha indicado que él mismo participará en la comisión de investigación que se lleve a cabo en la Cámara Baja invitar a servidores políticos, académicos, a miembros de la sociedad civil, aunque en este momento la prioridad es otra.

El jefe del Ejecutivo ha dedicado los primeros minutos de su comparecencia a defender la actuación de los organismos dependientes del Gobierno Central en la gestión de la catástrofe. "Si quieren buscar culpables que los busquen, pero no señalando a los servidores públicos que cumplieron con su deber", ha señalado.

QUE NO PAGUEN "JUSTOS POR PECADORES"

En este sentido ha elogiado la labor de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar y ha subrayado que son organismos técnicos, "no hacen juicios subjetivos ni tampoco cálculos políticos", sino que se basan en la evidencia científica y su trabajo consiste en recabar datos y hacérselos llegar a las administraciones competentes, "que son las que tienen que tomar las decisiones y lidiar con la emergencia", ha añadido.

"Quiero dejar claro que los organismos dependientes del Gobierno de España cumplieron con su deber. Y decir lo contrario es negar la evidencia, es tirar balones fuera, y es faltar a la profesionalidad de cientos y cientos de servidores públicos que actuaron de acuerdo a los protocolos e hicieron bien su trabajo", ha reiterado Sánchez que ha pedido "que justos no paguen por pecadores".

En cualquier caso, Sánchez ha querido dejar claro que el deber del Ejecutivo Central es enviar a las "administraciones competentes" todos los recursos "que soliciten" e insiste en que eso recomiendan los expertos en gestión de catástrofes. "Y eso es lo que dicta nuestro ordenamiento jurídico", ha apuntado.

EL GOBIERNO DEBE ENVIAR LOS RECURSOS QUE LE PIDAN

No obstante, sostiene que su Gobierno se preparó desde el primer momento y se fueron "adelantando a las peticiones" de la Generalitat Valenciana para estar preparados "en caso de que llegasen esas solicitudes".

Es más, sostiene que gracias a esa moviliación "preventiva", pudo movilizar a la UME y que esta actuase en la comarca de Utiel Requena el mismo martes 29 de octubre y realizasen los primeros rescates a las 17.55 horas, una vez que Mazón "cambió de opinión y pidió" la intervención de la UME, según ha lanzado Sánchez.

Sánchez también ha acusado a Mazón de "cambiar de parecer" el día 2 de noviembre al pasar de pedir 500 militares a 5.000 unidades "en unas pocas horas". "Y lo mismo ocurrió con las demás agencias de la Administración General del Estado que han intervenido en esta crisis", dice.

Insiste por tanto en que el Gobierno Central tiene que responder a las peticiones de las administraciones locales y autonómicas "porque ellas están sobre el terreno, conocen de primera mano la situación y los recursos, y son las más capacitadas para determinar qué medios se necesitan en cada momento".

Así, reitera que en situaciones de emergencia hay que escuchar a los que están en el terreno y atender sus peticiones. "Eso es lo que tenía que hacer el Gobierno de España en esta DANA, es lo que hemos hecho y es lo que vamos a seguir haciendo, aunque alguno trate de paralizar con esta tragedia, instigar al desánimo y alimentar la desconfianza en las instituciones".