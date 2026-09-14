Sánchez asegura que el juez Peinado "no será recordado por sus instrucciones": "Ha hecho mucho daño a la Justicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado este lunes la imparcialidad del juez Juan Carlos Peinado, al que ha acusado de haber "hecho mucho daño a la Justicia" por sus instrucciones.

En una entrevista en 'El Intermedio' de La Sexta, Sánchez ha afirmado que "no todos los jueces son iguales" y que hay magistrados que "hacen bien su trabajo" mientras otros "efectivamente no lo hacen". En el caso de Peinado, que instruye la causa abierta contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha considerado que éste "no va a ser recordado por sus instrucciones ni por haber sido imparcial": "Ha hecho mucho daño a la Justicia".

Así, el jefe del Ejecutivo ha defendido que tanto su esposa como su hermano David Sánchez --condenado a nueve años de inhabilitación por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa-- son "personas honestas" con una "trayectoria impecable", pero están "sufriendo" las causas judiciales abiertas contra ellos por las denuncias de "asociaciones ultraderechistas y también el Partido Popular y Vox" con el fin de "socavar la cantidad de resistencia que pueda tener un Gobierno legítimo para continuar con su labor al frente del Ejecutivo".

En este punto, ha indicado que recurrirán la "incomprensible" sentencia de David Sánchez, al tiempo que ha confiado en que el jurado popular que juzgará próximamente a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias será "ecuánime".

VE SORPRENDENTE QUE NO SE COMPARTIERA INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA MASIVA

Por otro lado, preguntado por la investigación de la crisis de Ceuta por parte de la Audiencia Nacional, Sánchez ha considerado "sorprendente" que no se compartiera con el Ejecutivo por orden judicial el informe sobre la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio al tratarse de "información sobre la seguridad nacional".

Con todo, ha trasladado su "máximo respeto por la justicia" y ha celebrado que la magistrada María Tardón, a cargo de la instrucción, corrigiera la decisión, compartiendo las conclusiones del informe elaborado por los mandos policiales con el Gobierno.

"Vamos a ver que cuál es el recorrido judicial que tiene esta situación, en todo caso yo lo que le puedo garantizar es que desde el Gobierno de España hay máxima transparencia, máxima colaboración con la justicia, porque además, insisto, nosotros somos también los primeros interesados en comprender qué es lo que ha sucedido", ha zanjado.

DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE ZAPATERO

Sánchez también se ha pronunciado sobre la situación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha recordado que "todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia". Así, ha destacado "su legado" y "su compromiso" político, poniendo de ejemplo su papel en "la reconciliación en Cataluña".

"Me parecen razones de peso para confiar en su inocencia y para confiar en que pueda participar y cooperar con nosotros en las futuras campañas electorales que tengamos", ha apuntado.

VIVIENDA Y AYUSO

Durante la entrevista Sánchez también se ha referido a la crisis de vivienda, asegurando que ha habido "un cambio de paradigma" por la aprobación de la Ley de Vivienda al habilitar "mecanismos de intervención, ya sea de transparencia con los índices de referencia de los precios de la vivienda, ya sea con los alojamientos turísticos, ya sea también con las zonas tensionadas o la calificación de las mismas".

En su opinión, el problema reside en "el boicot ideológico" de parte de las comunidades autónomas, a las que ha instado a cooperar aplicando la normativa.

Por otro lado, preguntado por su ausencia en el Gran Premio de España de F1 y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha limitado a responder "yo la veo un poco obsesionado con los áticos". "En todo caso, los grandes eventos en Madrid siempre son bienvenidos", ha añadido.