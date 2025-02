Sánchez asegura sobre el PP: "Tenemos ahora mismo a una oposición que lo que dice Abascal va a misa"

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España tiene un Gobierno "que sabe dónde va" mientras que en frente, hay una oposición "sin rumbo" y que atiende a lo que dice Vox : "Tenemos ahora mismo a una oposición que lo que dice Abascal va a misa".

"El Gobierno marca el rumbo y en frente tenemos a una oposición que da tumbos. No solamente eso, porque el problema no es que dé tumbos, es que cuando uno, también en política sucede lo mismo, no sabe dónde quiere ir, acaba en el lugar equivocado. Y nosotros tenemos ahora mismo a una oposición que lo que dice Abascal va a misa", ha indicado Sánchez este sábado por la tarde en Logroño, en el 16º Congreso Regional del PSOE de La Rioja.

Sánchez ha vuelto a intervenir hoy por segunda vez en un congreso del partido, tras hacerlo por la mañana en el X Congreso del PSE-EE celebrado en el Kursaal donostiarra, y ha remarcado que esta semana, en la que ha empezado las sesiones de control al Gobierno de este curso político, el líder de Vox, Santiago Abascal, le dijo: "La Administración Estadounidense va a poner aranceles porque usted le cae mal a la Administración Estadounidense".

Al día siguiente, según ha destacado Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "dijo lo mismo". "Y resulta que no era Sánchez, era el IVA, que por cierto también se paga en Hungría y en Italia", ha indicado.

Sánchez ha declarado que si esta "amenaza" se llega a materializar, el Gobierno va a estar, textualmente, con los agricultores, los ganaderos, la industria, las empresas, los trabajadores españoles y con los intereses de la Unión Europea.

"Con prudencia, por supuesto, pero también con firmeza", ha remarcado el presidente, quien se ha preguntado "dónde está la ultraderecha y la derecha" cuando suceden este tipo de debates.

"Están callados. No han dicho ni 'mu', no han abierto la boca. ¿Sabéis por qué? Porque ellos se dan muchos golpes de pecho. Son muy fuertes con el débil, pero son serviles con el poderoso. Eso es lo que les pasa. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Lo suyo no es el todo por la patria. Lo suyo es el todo por la pasta. Esta es la gran diferencia entre ellos y nosotros".

Sánchez también ha indicado que "la única aportación" que ha hecho Feijóo a la política española es "abrir los gobiernos de par en par a la ultraderecha. A Vox, ya sean gobiernos municipales o gobiernos autonómicos".

"Nosotros nos ponemos la camiseta de la Selección Española todos los días del año, frente a aquellos que solamente se la ponen cuando ya está el partido hecho, cuando ya está el partido solucionado. Con la revalorización de las pensiones, por ejemplo, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Que ahora se ponen todos muy estupendos los del PP", ha asegurado Sánchez, quien además ha ironizado, sobre la tributación del SMI, que "lo que desde luego no se retenía en el IRPF eran los sobresueldos en B que le daba Bárcenas a toda la dirección del Partido Popular".