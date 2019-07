Sánchez avisa a Torra que defenderá el orden constitucional si cumple su amenaza de retomar el desafío independentista

Publicado 18/07/2019 14:27:45 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha avisado este jueves al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de que defenderá la integridad territorial española y el orden constitucional en Cataluña si cumple con su amenaza de retomar el desafío independentista.

Sánchez ha defendido esta postura en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que Torra haya pedido votar 'no' a la investidura de Sánchez si este no retoma la "mesa política" con Cataluña y establece una fórmula para "dar voz" a sus ciudadanos.

"He escuchado a Torra y dice que lo volverá a hacer. Yo no quiero que lo haga, pero lo que he que garantizar como presidente del Gobierno y garantizo a los ciudadanos es la integridad territorial, la soberanía nacional, el orden constitucional y estatuto de autonomía en Cataluña", ha respondido Sánchez.