Sánchez celebra dos años al frente del Gobierno: "No hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie"

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha celebrado este domingo los dos años del mandato de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo en un vídeo en el que el presidente asegura que no han dejado de trabajar "para mejorar la vida de la gente de a pie" y destaca que España tiene "más de 22 millones de personas ocupadas".

"Dos años para España, dos años de avances, compromiso y políticas útiles. Dos años defendiendo lo que de verdad importa. Porque somos el Gobierno que escucha, que actúa y que está donde tiene que estar: al lado de la gente. Y vamos a seguir siéndolo", señala el PSOE en su cuenta de X.

En el vídeo, Sánchez afirma que España es un país que crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social y sin dejar de lado uno de los principales compromisos del Gobierno, "el compromiso climático". "Un Gobierno responsable que ha dedicado más de 8.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana", remarca.

A su vez, señala que la vivienda asequible es una de las prioridades del Ejecutivo y agrega que, por ello, han eliminado las Golden Visa. "Hemos regulado los alquileres de temporada y también hemos aprobado la primera Ley de Vivienda de la historia", ensalza. Asimismo, pone de manifiesto la ampliación de la cobertura en el ámbito sanitario de salud bucodental y de gafas, así como los permisos de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas.

En política exterior, Sánchez indica que España es uno de los principales defensores de los derechos humanos en Palestina y en Ucrania, y sitúa a España como uno de los referentes mundiales en políticas progresistas. "Somos el Gobierno que defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie", ha sentenciado.

Durante el vídeo aparecen ciudadanos que recuerdan a Sánchez otros avances, como la subida del Salario Mínimo, la subida de las pensiones conforme al IPC, el aumento de las becas o la ley de paridad.