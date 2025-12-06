Sánchez contrasta la protección a la salud pública recogida en la Constitución con la "privatización" del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado la protección a la sanidad pública recogida en la Constitución al tiempo que ha cargado contra los "recortes" y "privatizaciones" que a su juicio aplican las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones a su llegada al acto conmemorativo del 47º aniversario de la Constitución Española, en la Cámara Baja. Se producen además en plena polémica por el caso del Hospital de Torrejón después de la publicación de unos audios en los que un directivo de la empresa gestora hablaba de hacer aumentar las lista de espera y rechazar pacientes no rentables para incrementar los beneficios.

Así, Sánchez ha querido reivindicar el artículo 43 de la Carta Magna, que reconoce el derecho a la protección de la salud y señala que los poderes públicos son los responsables de organizar y tutelar la salud pública.

"Ante los recortes, los aumentos de la lista de espera, y también las privatizaciones que se están haciendo por parte de la administración del PP, ahí donde gobiernan, el artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos, y no el derecho a la privada", ha manifestado.

En ese sentido, ha reprochado que las privatizaciones se hacen siempre a favor de "las mismas empresas afines" a los gobiernos del PP con el objetivo de "llenar su cuenta de resultados". Por tanto se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano y utilizar "todas las herramienta del Estado" para defender ese artículo 43 y "hacer realidad una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa".

