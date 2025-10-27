Sánchez declarará en la misma sala que todos los comparecientes en la comisión Koldo del Senado, pero con aforo limitado

Archivo - Dos asientos en la Sala Manuel Broseta Pont durante la primera jornada de Puertas Abiertas del Senado, a 30 de noviembre de 2022, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha decidido que la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haga en la misma sala que el resto de interrogados en este foro, aunque en esta ocasión aplicará más restricciones de aforo por la expectación mediática.

Así lo ha dictaminado la Mesa de la 'comisión Koldo' del Senado en su reunión de este lunes, donde ha discutido una serie de medidas logísticas para la comparecencia del presidente del Gobierno, que está prevista para este jueves 30 de octubre.

En este contexto, el PP, que cuenta con mayoría en el Senado, ha decidido mantener la sala Clara Campoamor como enclave para interrogar a Sánchez. Se trata del mismo lugar en el que se han producido prácticamente todas las comparecencias en esta comisión de investigación.

Uno de los motivos por los que el PP ha decidido mantener esta sala es que en este lugar se produjo el interrogatorio al exministro José Luis Ábalos, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o al exasesor ministerial Koldo García, entre otros.

PERO CON RESTRICCIONES

Eso sí, fuentes del Senado han precisado a Europa Press que sí que está previsto que se adopten algunas limitaciones de aforo, ya que esta sala tiene una capacidad reducida y previsiblemente ningún grupo quiera perderse este interrogatorio.

Por ello, el Senado ha decidido que acudirán a esta comparecencia nada más que los integrantes de la comisión de investigación, con alguna salvedad de algún acompañante por grupo, y los periodistas no podrán entrar a la sala, como sí que sucedía en anteriores interrogatorios.

Los senadores y/o diputados que quieran acudir al Senado a la comparecencia de Sánchez podrán hacerlo desde otra sala con una pantalla, mientras que se habilitado otras dependencias para los periodistas y las ruedas de prensa.