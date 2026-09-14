Sánchez espera gobernar "hasta el último día" de legislatura pero convocará elecciones en función del "interés general"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), visita las instalaciones de la empresa aeroespacial PLD Space, a 10 de septiembre de 2026, en Elche. - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que convocará las próximas elecciones generales en el año 2027 y espera gobernar "hasta el último día" de la legislatura aunque decidirá la fecha pensando en el "interés general".

En una entrevista en el programa 'El Intermedio', recogida por Europa Press, ha insistido en que las generales serán en 2027 y que las legislaturas duran cuatro años, "también cuando gobierna la izquierda".

Sobre la fecha concreta, es decir si habrá un adelanto y se llevarán a cabo en los primeros meses del año, o esperará hasta después de las autonómicas y municipales del 23 de mayo, se muestra partidario de llegar hasta el final.

Así, ha reiterado que presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ahí verá qué apoyos parlamentarios tiene para sacar esa ley y otros proyectos. "En función del interés general convocaré las elecciones, pero mi ambición es culminar la legislatura y ser presidente del Gobierno hasta el último día".