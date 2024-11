Sánchez exige pruebas a Abascal tras preguntarle si llamó a empresas del IBEX para promover la cátedra de Begoña Gómez

"Yo sé la respuesta, estoy esperando a que usted la cuente", ha respondido Sánchez

El presidente, Pedro Sánchez, ha exigido este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, que aporte pruebas tras preguntarle con cuántos directores ejecutivos de empresas cotizadas llamó "personalmente" para promover la cátedra de su esposa, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En la sesión de control al Gobierno, Abascal ha reiterado a Sánchez la pregunta que le ha formulado desde que las informaciones sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez comenzaron a aflorar. "¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer y promover su cátedra?", ha preguntado Abascal.

El líder de Vox ha aprovechado también para preguntar al jefe del Ejecutivo si dimitirá en caso de ser imputado en el 'caso Begoña Gómez' o el 'caso Koldo'. Asimismo, ha afeado a Sánchez que no haya contestado en ocasiones pasadas y ha cuestionado que las sesiones de control sean útiles. "No sólo ha perdido el control de sí mismo, sino que no acepta ningún tipo de control", ha indicado.

"Afirma saber la respuesta y dice, en esta cámara, que se niega a contestar a una pregunta que le hace un diputado y que es de especial relevancia política", ha añadido Abascal.

QUE ABASCAL LO DIGA

De su lado, Sánchez ha afirmado que Abascal "sabe la respuesta" a la pregunta y ha preguntado al líder de Vox "por qué no lo dice" y formula esa "acusación sin ningún tipo de prueba". "Yo sé la respuesta, estoy esperando a que usted la cuente", ha continuado. Así, ha instado a Abascal a "demostrar" él mismo lo que "supuestamente ha hecho".

El presidente también ha defendido la utilidad de las sesiones de control al Gobierno, alegando que es "necesario" que un Gobierno rinda cuentas a la oposición en un régimen democrático y que esta muestre su proyecto político. Para Sánchez, el de Vox es "el racismo, el negacionismo, ir en contra de los valores democráticos que promulga la Constitución". "Usted se quedó muy atrás", ha agregado.

Abascal y Sánchez han chocado por los casos que afectan a Begoña Gómez y Koldo García a lo largo de la mañana, durante la comparecencia del presidente para abordar la DANA que asoló Valencia, en más ocasiones. El líder de Vox le ha llamado "presidente corrupto" y ha sacado a colación al presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

En concreto, ha mencionado que Aldama dijo este miércoles en una entrevista que tiene "miedo". "Pedro Navaja da incluso miedo a Aldama, su comisionista de cabecera", ha ironizado Abascal, afirmando que Sánchez está "muy agresivo". Así, ha advertido al presidente que "acabará en el banquillo" y que cada día que pasa "atrincherado" en La Moncloa "es un día más para pedirle explicaciones". Por último, le ha aconsejado irse a "preparar su defensa" y que ahorre a los españoles presenciar el "espectáculo" de su caída.