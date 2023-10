Sánchez intervendrá en el acto en Palacio Real posterior a la jura de la Princesa Leonor ante las Cortes el 31-O

Bolaños elude valorar la ausencia de algunos socios del Gobierno y ve en el juramento un símbolo de la continuidad de la Corona



MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá en la ceremonia que se celebrará en el Palacio Real el próximo 31 de octubre posterior al juramento de la Constitución que realizará la Princesa Leonor ante las Cortes, según han informado fuentes gubernamentales.

La heredera del trono, que cumple la mayoría de edad ese día, jurará la Constitución ante el Congreso y el Senado en sesión conjunta, tras lo cual está previsto otro acto en el Palacio Real, en el que se le impondrá el collar de la Orden de Carlos III.

En el Congreso, según han explicado las fuentes, solo está previsto que hable su presidenta, Francina Armengol, y la Princesa de Asturias, que se limitará a leer su juramento. Tras ello, habrá un breve desfile y a continuación se producirá el acto en el Palacio Real.

Aquí, según han explicado las fuentes, está previsto que hable la Princesa Leonor así como el presidente del Gobierno, que para entonces podría estar aún en funciones, toda vez que aún no hay fecha prevista para la sesión de investidura. Aún no está claro si también tomará la palabra el Rey Felipe VI.

A dicha ceremonia de entrega del collar de Carlos III, seguirá un almuerzo al que asistirán las más altas instancias del Estado, según anunció en su momento Zarzuela, y posteriormente tendrá lugar una celebración, ya de carácter privado, en el Palacio del Pardo al que han sido invitadas las familias del Rey y la Reina, por lo que se espera la presencia del Rey emérito.

Precisamente, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes tanto el acuerdo para la celebración de la "sesión solemne" de las Cortes en la que se producirá el juramento de la heredera del trono, como el de la concesión del collar de la Orden de Carlos III, "la más alta distinción honorífica entre las órdenes civiles españolas" y que se suele conceder a miembros de otras casas reales así como a jefes de Estado o de Gobierno, según ha explicado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

CEREMONIA HISTÓRICA Y SIMBÓLICA

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha puesto en valor la "absoluta coordinación" que ha habido entre la Casa Real, el Gobierno y las Cortes "para que el día 31 de octubre se produzca una ceremonia solemne de enorme trascendencia histórica, jurídica y también simbólica".

Por una parte, tiene una "enorme carga simbólica" puesto que el juramento se producirá ante las Cortes, que es donde está depositada la soberanía nacional y en él la Princesa de Asturias se comprometerá "con la Constitución, con los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas" y con "hacer guardar fidelidad al rey".

Desde el punto de vista jurídico, no se hace sino cumplir con lo estipulado por el artículo 61 de la Carta Magna, que exige que el heredero del trono la jure tras cumplir los 18 años. Dicho acuerdo estipula que "este juramento es imprescindible dado que es la manifestación de la Princesa de Asturias de que tiene la vocación de asumir la jefatura del Estado cuando corresponda".

CONTINUIDAD DE LA CORONA

El ministro de la Presidencia ha defendido que este acto demostrará "la fortaleza de nuestra democracia", en primer lugar, "porque garantiza la continuidad de la Corona, que es una institución absolutamente central en nuestro sistema político".

Asimismo, ha añadido, porque permitirá que se reafirmen "los valores fundamentales de nuestra Constitución, igualdad, libertad, pluralismo" al jurar la Princesa de Asturias la Carta Magna", y por último porque "se demostrará la capacidad que tiene la monarquía de ir adaptándose a los tiempos".

En este sentido, ha subrayado que las Cortes ante las que jure la hija mayor de Felipe VI serán "diferentes" a las que había en enero de 1986 cuando el entonces Príncipe de Asturias hizo lo propio. Esto lo que demuestra, ha incidido, es que tanto la Constitución como la monarquía son capaces de "integrar todas las distintas visiones que conviven en nuestro país".

AUSENCIA DE ALGUNOS PARTIDOS

Bolaños no ha querido entrar a valorar el hecho de la previsible ausencia de varios de los socios de Gobierno de los actos del 31-O, toda vez que ERC, Junts, EH Bildu y BNG no suelen acudir a los actos con la Casa Real y por ello no han acudido a las dos rondas de consultas con los grupos parlamentarios que ha mantenido el Rey tras las elecciones del 23 de julio.

El ministro ha esgrimido que no le corresponde a él valorar las posiciones de otros partidos. "Cada partido debe decidir a los actos a los que asiste y a los que no", se ha limitado a responder al ser preguntado por estas previsibles ausencias.