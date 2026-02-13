Sánchez participará por primera vez este sábado en la Conferencia de Múnich para hablar de seguridad transatlántica

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá por primera vez este sábado a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde intervendrá en una mesa redonda para hablar de la seguridad trasatlántica, según ha informado Moncloa.

En concreto, Sánchez participará a primera hora de la tarde en el panel titulado: "¿A la par? Fortaleciendo las bases de la seguridad transatlántica". Junto a él estarán el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, así como el senador estadounidense Christopher A. Coons.

Sánchez ha venido defendiendo la necesidad de que la UE se dote de su propio ejército o al menos de que aquellos países que quieran avanzar en este apartado conformen una coalición de voluntarios para hacerlo, con vistas a garantizar la seguridad en el continente en un momento en que Estados Unidos está marcando distancias.

Asimismo, el presidente ha asegurado en todo momento que es proatlantista pero ha sostenido que esto en ningún caso debe suponer ningún tipo de "vasallaje" por parte de Europa hacia Estados Unidos sino que debe haber una "cooperación leal" entre iguales.

Desde Múnich, donde está participando este viernes en el foro, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha abundado en esta idea. La Alianza Atlántica "ha dado décadas de prosperidad, de estabilidad y de paz" pero para mantenerla "tiene que haber voluntad europea y voluntad norteamericana" y en estos momentos hay una Administración en Estados Unidos que "tiene otros postulados".

"Nosotros podemos trabajar por mantenerla, pero sin el otro lado no es posible", ha insistido en declaraciones a los medios, esgrimiendo que en todo caso una alianza euroatlántica fuerte no excluye "una Europa fuerte".

Así las cosas, Albares ha subrayado que "las verdaderas alianzas, ante todo reposan en valores y la Alianza Atlántica es una alianza de democracias". "Eso se tiene que mantener", ha defendido, asegurando que si eso es así, entonces España quiere que sea "lo más estrecha posible".

TAMBIÉN ASISTEN RUBIO, VON DER LEYEN, RUTTE Y STARMER

El presidente aprovechará su asistencia a este foro, el principal a nivel internacional sobre seguridad y que este año está enfocado en abordar los principales desafíos en un momento en el que el orden internacional está particularmente cuestionado, para mantener algún encuentro bilateral, si bien desde Moncloa no han querido por ahora dar más detalles.

Este sábado está prevista la presencia en Múnich, entre otros, del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el primer ministro británico, Keir Starmer, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así como del ministro de Exteriores chino, Wang Yi.