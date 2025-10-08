Sánchez promete "cumplir" con las inversiones y proyectos de Galicia: "Aspiramos a hacerlo más allá de 2027"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles con el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego a "cumplir" con las inversiones y los proyectos planteados en el acuerdo de investidura con ese grupo en Galicia y ha remarcado que aspira a hacerlo "más allá de 2027".

Durante la sesión de control del Congreso, Sánchez ha defendido el impulso a proyectos como el corredor atlántico, con 4.500 millones de euros hasta 2030, o la "reindustrialización" de la región a través de proyectos como el de las Fragatas F-110, en el que, según ha defendido, el Ejecutivo gastará 4.900 millones de euros en una iniciativa que generará 6.000 puestos de trabajo.

"Este Gobierno, señoría, cumplirá con Galicia de aquí al año 2027 y aspiramos a hacerlo, además, más allá de 2027", ha resumido el jefe del Ejecutivo, que ha informado de que los descuentos para los usuarios de la autopista AP-9 y AP-53 han alcanzado "hasta el 75 %", una cifra superior a la prevista.

El presidente se ha congratulado, asimismo, de que la A-54 esté "plenamente operativa", y de que los viaductos de O Castro estén "en marcha" para restablecer la circulación en la A-6, además de otros trabajos como el impulso al túnel ferroviario de Ural, en la línea Lugo-Ourense.

En materia de políticas sociales, Sánchez ha nombrado la revalorización de las pensiones de 700.000 jubilados. "La pensión media en Galicia es un 40 % superior a la que había hace 7 años. Yo creo que el compromiso para con las personas y con el desarrollo económico de Galicia es total, es absoluto", ha resumido.

En el ámbito del autogobierno, ha recordado que en la última Comisión Mixta de Transferencias se traspasaron las competencias sobre ordenación y gestión del litoral.

CUMPLIMIENTO "IRREGULAR" DEL ACUERDO DE INVESTIDURA

Previamente, Néstor Rego ha lamentado que el balance de ejecución del acuerdo de investidura ha sido, hasta el momento, "irregular", por lo que ha emplazado al Ejecutivo a llevar a cabo algunas de las medidas que no se han implementado.

En ese sentido, ha urgido a la creación de los juzgados de violencia de género en Lugo y Pontevedra y ha reclamado una mayor financiación de las políticas sociales, especialmente de la Ley de Dependencia.

"Queremos reforzar el autogobierno con la transferencia de todas las competencias pendientes, no solo de la ley del Litoral. Y la normalizacion del galego en el ámbito de la Administración del Estado, desde la justicia hasta los medios de comunicación públicos estatales", ha expresado.

También ha puesto el foco en el impulso a la tramitación de la ley impulsada en Galicia para el traspaso de la titularidad de la autopista AP-9, una cuestión que no puede seguir demorándose "de manera injustificada".

Todo ello reconociendo que algunas de las medidas sí han sido implementadas, como la creación de los juzgados de violencia de género en Compostela y Ourense o las bonificaciones de la AP-53.