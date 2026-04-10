Sánchez recibe por primera vez al presidente de Botsuana para reforzar la relación bilateral entre ambos países

1076691.1.260.149.20260410140111 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe por primera vez al presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko, en el Palacio de la Moncloa, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - MONCLOA

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes en Madrid al presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko, en la que ha constituido la primera reunión entre ambos dirigentes con el objetivo de reforzar la relación bilateral entre los dos países.

Según ha trasladado el Ejecutivo en un comunicado, el encuentro ha tenido lugar en el Palacio de la Moncloa y se ha centrado en la "voluntad conjunta" de fortalecer los vínculos bilaterales entre España y Botsuana en ámbitos estratégicos como la transición energética.

Respecto a esta última, ambos mandatarios han coincidido en que es "clave" para hacer frente al cambio climático y construir economías "resilientes". En este sentido, Sánchez ha apuntado a la "oportunidad" que representa el impulso conjunto en sectores como el de las energías renovables y las infraestructuras.

Asimismo, el líder del Ejecutivo le ha trasladado a su homólogo botsuano que el refuerzo de las relaciones regionales es una "prioridad" para España y para Europa, destacando así que la estrategia España-África 2025-2028 --lanzada en diciembre de 2024-- constituye una palanca "clave" para desarrollar una agenda "positiva, con visión a largo plazo y enfocada en desafíos compartidos".

"Salimos con un compromiso claro: seguir estrechando lazos y construyendo una agenda positiva con mirada a largo plazo y con la Estrategia España-África como telón de fondo para afrontar los retos compartidos", ha expresado Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

AGENDA INTERNACIONAL ENTRE ALBARES Y SU HOMÓLOGO BOTSUANO

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunió este jueves también en Madrid con su homólogo botsuano, Phenyo Butale, con el mismo propósito, además de abordar los principales asuntos de la agenda internacional.

Durante el encuentro, Albares destacó los avances en la Estrategia África 2025-2028, para la que ya se han puesto en marcha el 80% de las líneas de acción planteadas, según informó en un comunicado el Ministerio.

También puso de relieve el objetivo de España de fortalecer su colaboración con la Comunidad de Desarrollo para África Austral, organización cuya sede se encuentra en la capital botsuana.

Así las cosas, el ministro destacó "el potencial de las relaciones económicas" entre el país africano y España, a la vez que confió en que esta relación sea impulsada en el ámbito de las infraestructuras o en el sector de las energías renovables.

Por otro lado, trataron temas multilaterales, como el Diálogo UE-Botsuana, en el que España está activamente involucrada y cuyo objetivo es "abrir la puerta a un mayor apoyo a la diversificación económica del Botsuana y a la creación de empleo".