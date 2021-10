Sánchez recupera a Antonio Hernando para su equipo en Moncloa como director adjunto del Gabinete de la Presidencia

Niega un viraje respecto a la apuesta por la socialdemocracia y dice que "ni hubo felipismo, ni zapaterismo, ni hoy hay sanchismo"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que va a nombrar como director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a Antonio Hernando, quien fuera portavoz parlamentario del PSOE en la primera época de Sánchez al frente del PSOE, entre 2014 y 2016.

"Es un gran político y debemos tener a los mejores", ha indicado Sánchez en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, antes de anunciar que Hernando será nombrado este martes en el Consejo de Ministros.

Hernando era uno de sus más estrechos colaboradores durante su primer mandato como secretario general del PSOE, pero en otoño de 2016 se distanciaron por completo, después de que el portavoz parlamentario no le siguiera en su decisión de no permitir la investidura de Mariano Rajoy; una decisión que le costó a Sánchez su puesto como secretario general.

En su regreso al poder en el PSOE en mayo de 2017, Sánchez decidió apartar a Hernando de la portavocía en el Congreso y, en su lugar, puso a su ya exsecretario de Organización José Luis Ábalos, que sí le había acompañado en su periplo para recuperar el liderazgo del PSOE.

Ahora, con Ábalos fuera de su Gobierno y del puente de mando de Ferraz, Sánchez ha decidido recuperar a Hernando para que ejerza de 'número' dos de su jefe del gabinete, Óscar López, tal y como ha adelantado eldiario.es.

Tanto Sánchez como López y Hernando empezaron su carrera política en Ferraz juntos bajo el mando del que fuera primero secretario de Organización y, después, vicesecretario general, José Blanco. Pero al igual que Hernando, López tampoco le apoyó en su regreso a la secretaría general del PSOE en 2017, ya que apostó por la 'tercera vía' que representó entonces el vasco Patxi López.

Cuando Sánchez le ganó las primarias a la andaluza Susana Díaz y a López, sí decidió integrar en la Ejecutiva al dirigente vasco, pero prescindió de Óscar López para su nuevo equipo. De hecho, el de Patxi López fue prácticamente el único gesto de integración que hizo entonces, además del nombramiento del líder de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al frente del Consejo Político Federal.

Ahora, cuatro años después, Sánchez ha comenzado no solo a recuperar a los que fueran sus colaboradores antes de la fuerte ruptura que vivió el PSOE con su destitución en 2016, sino también a visibilizar un mayor entendimiento con las federaciones más críticas, como demuestra la composición de su nueva Ejecutiva, con representación de dirigentes afines a todos 'barones' territoriales.

Es más, en el 40º Congreso incluso se ha vivido su 'reconciliación' de Sánchez con el expresidente Felipe González, que ha sido crítico con su gestión al frente del PSOE, y que en mayo llegó a confesarse "huérfano de representación".

APUESTA POR "RECONOCER LA CAPACIDAD DE CADA UNO"

Al ser preguntado este lunes en la entrevista en la Cadena SER sobre si el nombramiento de Hernando, al igual que el de Óscar López como su director de Gabinete, supone una vuelta atrás, Sánchez ha respondido que significa "reconocer la capacidad de cada uno" y que Hernando es una persona "con capacidad".

En este punto, ha hecho referencia también a la "capacidad" del que fuera su rival en las primarias de 2017, Patxi López, y a la líder del PSOE Extremeño, Guillermo Fernández Vara, y a la de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que tampoco le apoyaron en el convulso 39º Congreso de 2017.

"Yo me siento muy orgullos de todo lo que hemos conseguido, y lo digo en primera persona del plural, a lo largo de estos seis años, porque creo que es muy importante para el sistema político español que el PSOE, que es un partido imprescindible, sea un partido que esté en condiciones de competir electoralmente para poder gobernar, no solo en España sino en cada uno de los territorios", ha asegurado.

Sánchez ha defendido, en este sentido, la "unidad" que ha caracterizado al 40º Congreso Federal, en el que González y Zapatero han arropado a Sánchez, y en el que López y Vara han conservado sus puestos en la Ejecutiva.

DEFIENDE QUE HAYA CRÍTICA INTERNA

Eso sí, el líder socialista ha querido dejar claro que esa "unidad" no tiene que significar que no haya crítica interna. "En muchas ocasiones la opinión legítima se ha confundido con la división y la falta de unidad. Yo nunca he creído en organizaciones homogéneas ni monocolores. La izquierda es plural y diversa", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que él no tienen ningún problema con que haya debate dentro de su dirección. "Estos seis años que llevo hemos animado ese debate, empoderando a la militancia y planteando resoluciones interesantes que reivindiquen tareas que tenemos pendientes", ha apostillado.

En todo caso, el líder socialista sí ha reconocido que en los últimos años el PSOE "no había trasladado una imagen y un mensaje rotundo de unidad, no solo a los liderazgos que componen la dirección, sino al liderazgo de una ideología que se reivindica como la salida justa y eficiente a la crisis del Covid", en alusión a la socialdemocracia.

No obstante, ha negado un viraje del PSOE en torno a esa defensa de la socialdemocracia, y ha asegurado que es lo que han defendido siempre en el partido. "Ni huno felipismo, ni hubo zapaterismo, ni hoy hay sanchismo; hay socialdemocracia", ha zanjado.

Preguntado en concreto si esa gran apuesta por la socialdemocracia que ha hecho ahora el PSOE en su 40º Congreso supone recular de la defensa del PSOE como "la izquierda" que se reivindicó en el 39º Congreso, Sánchez ha negado esa interpretación, porque ambas cosas están relacionadas.

"En el 39º Congreso hubo espacios políticos, tanto a la izquierda como a la derecha, que cuestionaban la pertenencia de la izquierda a la socialdemocracia y hoy, aquellos que nos reprochaban entonces ser socialdemócratas, nos reprocha que no somos lo suficiente socialdemócratas", ha criticado.

Según Sánchez, lo que sí está quedando patente es que ahora hay "una ola socialdemócrata progresista que se reivindica como un instrumento de equidad y de eficiencia en la respuesta a la crisis del Covid".

Y sobre las múltiples referencias en su intervención del cierre del 40º Congreso a Felipe González, Sánchez ha recordado que él se afilió al PSOE en el 93 precisamente atraído por el proyecto socialista y socialdemócrata que lideraba entonces Felipe González.