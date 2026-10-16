Sánchez resta importancia al "bla bla bla" de líderes y esgrime que España es "alumno aventajado" en materia migratoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas. - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a las duras críticas que han realizado algunos de los líderes de la UE respecto a la política migratoria de España, rebajándolas a "bla bla bla" y esgrimiendo que la realidad es que nuestro país es "alumno aventajado" en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración irregular.

En rueda de prensa al término del Consejo Europeo en Bruselas, en el que ha habido un "debate estratégico" sobre migración, Sánchez ha reconocido "discrepancias" con la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, pero ha querido distinguirla del primer ministro checo, Andrej Babis, cuyas palabras, ha dicho, suenan "a lo que dice la ultraderecha de Vox en España".

Respecto a Frederiksen, ha incidido en que no se ha referido expresamente a España con sus palabras y ha defendido que hay otros muchos países que aunque no lo llamen regularización están dando permisos de trabajo a un nivel similar al de los inmigrantes regularizados por el Gobierno español.

Con ella, ha añadido, no coincide en el hecho de que no se deban reconocer los derechos de quienes ya están en España. "Yo creo que sí. Es más, creo que reconociendo esos derechos, lo que se hace es anclar a esos migrantes a ese país que los reconoce", ha afirmado.

Por otra parte, ha sostenido que si algo le dicen declaraciones como las realizadas por Babis es que "es muy necesario un gobierno progresista en España" porque, ha añadido, "Europa necesita también un contraste de opiniones y de posiciones políticas" sobre una cuestión como la de la inmigración.

Sobre todo, ha proseguido, porque los datos y los hechos lo que ponen de manifiesto es que probablemente España es "un alumno aventajado" en la aplicación del Pacto de Migración y Asilo, como lo prueba el hecho de que las llegadas por la ruta atlántica a Canarias han disminuido en un 72% entre 2023 y 2026.

También en retornos, en rechazo en frontera en los aeropuertos, en el cumplimiento de las obligaciones de Dublín, ha agregado, esgrimiendo igualmente que los informes de la Comisión Europea no sitúan a España como parte de ninguna ruta relacionada con movimientos secundarios.

"Una cosa es el discurso, si me permiten el bla bla bla, y otra cosa es la realidad", ha sostenido el presidente, esgrimiendo que "los datos lo que demuestran es que España está teniendo una política muy responsable en la lucha contra la migración irregular, en la gestión de los flujos de migración regular y la cooperación con los países de tránsito y de origen".

Por eso, ha dicho que durante el debate, en el que no ha querido confirmar si sus homólogos se han mostrado igual de duros que en sus declaraciones de esta mañana, ha animado a seguir trabajando en el desarrollo del Pacto de Migración y Asilo.