España e Italia acuerdan buscar medidas alternativas para la retirada de los controles Schengen en una semana

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acordaron este jueves buscar medidas alternativas que permitan la supresión de los controles Schengen que Italia introdujo a principios de agosto después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, según han informado fuentes italianas y españolas.

Ambos jefes de Gobierno abordaron esta cuestión aprovechando su presencia en Bruselas para asistir a la cumbre de líderes de la UE y ahora han encargado a sus ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, que materialicen este encargo durante los próximos siete días.

Mientras esto ocurre, Italia ha decidido este viernes prorrogar por una semana más los controles en puertos y aeropuertos a quienes lleguen procedentes de España. Para entonces también expirará la contramedida aprobada por el Ejecutivo español en respuesta a la decisión adoptada por el Gobierno de Meloni.

Fuentes italianas consultadas por Europa Press han explicado que los ministros del Interior de los dos países trabajarán durante la próxima semana para "valorar juntos medidas de cooperación sustitutivas", mientras que por parte española se ha precisado que se trabajará para "proceder a la eliminación" de los controles.

Aunque la reintroducción de controles fronterizos ente Estados miembro es una medida prevista por el Código Schengen, la Comisión Europea siempre ha defendido que debe ser una opción "de último recurso" e instado a los gobiernos a buscar medidas alternativas para reforzar la vigilancia sin suspender la libre circulación.

Entre las medidas sustitutivas que Bruselas ha planteado en el pasado a otros países que mantienen de manera sistemática controles que deberían ser puntuales, como Alemania, Austria o Francia, figuran el refuerzo de la actuación policial conjunta para controles no sistemáticos, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, por ejemplo con sistemas móviles de identificación biométrica o el seguimiento de vehículos.