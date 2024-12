Santos Cerdán: "Cumpliremos lo acordado con Junts, pero no todo depende de nosotros"

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha señalado que cumplirán lo acordado con Junts, pero advierte que las cosas no dependen directamente de los socialistas, como la aplicación de la ley de amnistía, que es una cuestión de la Justicia.

Así lo ha señalado este domingo Cerdán, en una entrevista con Eldiario.es, recogida por Europa Press, tras reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Suiza.

"Somos un partido que cumple su palabra. Y los compromisos que hemos adquirido los vamos a cumplir. Hay cosas que no dependen directamente de nosotros, como la aplicación de la ley de amnistía, que depende de la Justicia. Pero el compromiso es cumplir con lo acordado. Lo hemos hecho siempre", ha afirmado.

Cerdán evidencia que el PSOE y Junts son dos "organizaciones muy distintas", por lo que entiende que las negociaciones "lleven su tiempo". "Partíamos de una enorme desconfianza, algo en lo que hemos ido trabajando y avanzando en todo este tiempo", señala.

Además, confiesa que está "convencido" de que Junts se sentará a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y apela a la voluntad de las partes para aprobarlos. "Es bueno para el conjunto de España, para todos los ciudadanos. Nosotros cumpliremos nuestra obligación de presentarlos y nuestro compromiso de negociarlos con todos los grupos parlamentarios", ha asegurado.

En relación con Víctor Aldama, Santos Cerdán asegura que "nunca nadie" podrá demostrar su relación con Aldama porque no le conoce ni nunca han estado juntos. "Salí a los medios de comunicación a desmentir esas afirmaciones que hacía Aldama sin prueba ninguna sobre mi persona. Un Aldama al que yo no conozco, él a mí no me conoce, no hemos estado nunca juntos, ni nos han presentado, ni tiene mi móvil, ni mensajes, ni WhatsApp, nada", remarca.

Al respecto, sostiene que todo es un objetivo para "cargarse al Gobierno" y señala que la credibilidad de Aldama es la misma que le da Feijóo. "En el PP se han vuelto portavoces de un delincuente confeso. Las mentiras suelen tener las patas muy cortas, aunque en el camino suframos personas honradas a las que nos quieren meter en un fango en el que no estamos", ha explicado.