Santos Cerdán niega haber recibido dinero de Aldama, ni le conoce ni ha estado con él

Asegura que ni él ni Pedro Sánchez tuvieron "ninguna relación" con el presunto conseguidor

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, niega haber recibido dinero del presunto conseguidor del 'caso Koldo' Víctor de Aldama y asegura que no le conoce y que nunca ha estado con él. "Rotundamente falso", ha afirmado.

El 'número tres' del PSOE ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, después de que Aldama afirmase ante el juez instructor de la Audiencia Nacional que Cerdán recibió un sobre con 15.000 euros y que además, el exministro de Transportes José Luis Ábalos recibió 250.000 euros, su exasesor Koldo García, 100.000 y que el entonces presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, pidió otros 50.000 euros.

Cerdán ha confirmado que el PSOE iniciará acciones legales contra Aldama por su testimonio ante el juez y afirma que sus palabras "no tienen ninguna credibilidad". "Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras", ha añadido.

Aldama también apuntó hacia el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al señalar que la foto de ambos que ha trascendido en medios se hizo a petición del propio Sánchez, como agradecimiento por las gestiones que Aldama estaba llevando a cabo en México.

En este sentido, Cerdán ha asegurado que ni él ni el presidente Sánchez han tenido "ninguna relación con este señor", ha insistido en que no tiene ninguna credibilidad, porque está intentando salvarse él, está en prisión preventiva y ha acudido ante el juez "a soltar una serie de mentiras" de las que tendrá que responder ante la Justicia, apunta.

"ES TODO FALSO"

En la misma línea ha reiterado que "es todo falso" y tampoco han recibido dinero el ministro Torres ni "Carlos Moreno", el jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero.

"De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido", ha añadido.

Los socialistas previamente habían anunciado que iniciarían acciones legales "de inmediato" si se confirman las informaciones aparecidas en prensa este jueves sobre el testimonio de Aldama ante el juez.